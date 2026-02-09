राघु पिंजऱ्यात आला...! सुकन्या मोनेचा धमाकेदार डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video

Sukanya Mone Viral Video: मराठी सिनेसृष्टीमध्ये सध्या लगीनघाई सुरु आहे. गेल्या काही दिवसापासून अनेक कलाकार लग्नबंधनात अडकले आहेत. 2025 मध्ये तर अनेक मराठी कलाकरांनी लग्न करत सुखी संसाराला सुरुवात केलीय. अशातच आता अभिनेत्री साक्षी महाजन आणि अभिनेता अथर्व कर्वे या जोडीने लग्न केलय. या दोघांचं अगदी धुमधडाक्यात लग्न पार पडलं. .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भूमिकेसाठी अभिनेता अथर्व कर्वे यांची ओळख आहे. त्याचं साक्षी महाजनसोबत पुण्यात नुकतच लग्न पार पडलं. दोघांच्या लग्नात अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. मोठ्या धुमधडाक्यात त्याचा विवाहसोहळा पार पडला. दरम्यान दोघांच्या लग्नाचे प्री- वेडिंग कार्यक्रम सुद्धा अगदी धुमधडाक्या पार पडले. .त्यातील संगीताच्या कार्यक्रमात अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. अनेक कलाकरांनी कार्यक्रमात धमाकेदार डान्स देखील केला. त्यातील एक म्हणजे सुकन्या मोने यांचा डान्स. अभिनेत्री सुकन्या मोने यांनी अथर्वसोबत 'राघु पिंजऱ्यात आला...' या गाण्यावर धमाकेदार डान्स केला. या वयातही त्यांची एनर्जी आणि उत्साह पाहून चाहते धक्क झाले आहे..सध्या सुकन्या मोने यांचा डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेक चाहत्यांनी कमेंट्स करत सुकन्या मोने यांच्या एनर्जीचं कौतूक केलय. एकदम धमाकेदार अंदाजात त्यांचा डान्स पाहून नेटकऱ्यांमध्ये सुकन्या मोनेंच्या डान्सची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .दिव्या शिंदे सिक्रेट रुममध्ये? बिग बॉसने दिव्याला शिक्षा दिल्याची नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा, नक्की खरं काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.