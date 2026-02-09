Premier

राघु पिंजऱ्यात आला...! सुकन्या मोनेचा धमाकेदार डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video

Sukanya Mone Dance Video Goes Viral: अभिनेत्री सुकन्या मोने यांनी अथर्व कर्वेसोबत केलेल्या धमाकेदार डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून चाहत्यांकडून त्यांच्या एनर्जीचं कौतुक केलं जात आहे.
Sukanya Mone Dance viral video

Apurva Kulkarni
Sukanya Mone Viral Video: मराठी सिनेसृष्टीमध्ये सध्या लगीनघाई सुरु आहे. गेल्या काही दिवसापासून अनेक कलाकार लग्नबंधनात अडकले आहेत. 2025 मध्ये तर अनेक मराठी कलाकरांनी लग्न करत सुखी संसाराला सुरुवात केलीय. अशातच आता अभिनेत्री साक्षी महाजन आणि अभिनेता अथर्व कर्वे या जोडीने लग्न केलय. या दोघांचं अगदी धुमधडाक्यात लग्न पार पडलं.

