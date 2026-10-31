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पारंपरिक पैठणीला दिला हटके टच, पण बोल्ड लूक पाहून नेटकऱ्यांचा संताप; मराठी अभिनेत्री ट्रोलिंगनंतर म्हणाली, ‘पैठणीचा अपमान...’

Tarini Fame Actress Ashwini Gorle Bold Paithani Dress: मराठी अभिनेत्रीने परिधान केलेल्या बोल्ड पैठणी ड्रेसचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. या लुकवरून ट्रोलिंग सुरू झाल्यानंतर अभिनेत्रीनं स्वतःची बाजू मांडली आहे.
Ashwini Gorle Bold Paithani Dress

Ashwini Gorle Bold Paithani Dress

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

पारंपारिक पैठणी साडीच्या कापडापासून किंवा डिझाईनपासून तयार केलेले विविध प्रकारचे पैठणी ड्रेस लोकप्रिय आहेत. अनेक कलाकार पारंपारिक पैठणी साडीपासून बनवलेले नवनवीन प्रकारचे ड्रेस परिधान करतात, जे चाहत्यांच्या पसंतीस उतरतात. मात्र एका मराठी अभिनेत्रीने झी मराठी पुरस्कार सोहळ्यात पैठणीपासून शिवलेला बोल्ड ड्रेस परिधान केला आहे. या ड्रेसवरचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होताच अभिनेत्रीला ट्रोलिंग केलं जात आहे. मात्र या ट्रोलिंगनंतर अभिनेत्रीनं स्वतःची बाजू मांडली आहे.

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