पारंपरिक पैठणीला दिला हटके टच, पण बोल्ड लूक पाहून नेटकऱ्यांचा संताप; मराठी अभिनेत्री ट्रोलिंगनंतर म्हणाली, ‘पैठणीचा अपमान...’

पारंपारिक पैठणी साडीच्या कापडापासून किंवा डिझाईनपासून तयार केलेले विविध प्रकारचे पैठणी ड्रेस लोकप्रिय आहेत. अनेक कलाकार पारंपारिक पैठणी साडीपासून बनवलेले नवनवीन प्रकारचे ड्रेस परिधान करतात, जे चाहत्यांच्या पसंतीस उतरतात. मात्र एका मराठी अभिनेत्रीने झी मराठी पुरस्कार सोहळ्यात पैठणीपासून शिवलेला बोल्ड ड्रेस परिधान केला आहे. या ड्रेसवरचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होताच अभिनेत्रीला ट्रोलिंग केलं जात आहे. मात्र या ट्रोलिंगनंतर अभिनेत्रीनं स्वतःची बाजू मांडली आहे..'तारिणी' फेम मराठी अभिनेत्री अश्विनी गोरले हिने झी मराठी पुरस्कार सोहळ्यात पैठणीपासून शिवलेला बोल्ड ड्रेस घातला, त्याचे फोटो देखील सोशल मीडियावर शेअर केले. मात्र फोटो तुफान व्हायरल होताच पैठणीचा अपमान केल्याचे म्हणत चाहते तसेच नेटकाऱ्यांनी अभिनेत्रीला ट्रोल केलं. मात्र नेटकऱ्यांच्या ट्रोलिंगला उत्तर देत अश्विनी गोरले हिने प्रश्न उपस्थित केला आहे. ज्यामध्ये पैठणी साडी नेसली तरच सन्मान आणि तिच्या प्रेरणेतून वेगळा पोशाख असेल तर अपमान होतो का? असे म्हटले आहे..Sanjay Gupta Passed Away: शूटआउट अॅट वडाळा फेम दिग्दर्शक संजय गुप्ता यांचं निधन, वयाच्या ५९व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास.एका वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीदरम्यान अभिनेत्री अश्विनी गोरले हिने पैठणीच्या बोल्ड ड्रेसवर ''पैठणी हा अभिमानाचा विषय आहे, वादाचा नाही'', असे स्पष्टीकरण दिले आहे. या मुलाखतीत तिने असे म्हटले की, 'ही पैठणी माझ्या लग्नातील होती. लग्नाच्या आठवणींना नव्या रुपात सोबत घेऊन जाण्यासाठी मी डिझायनरकडून हा ड्रेस तयार केला. पारंपरिक पोशाख आणि आजच्या काळातील फॅशन यांचा एक मेळ साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, यामुळे काही चाहत्यांनी 'मी पैठणीचा अपमान केला' असे म्हणत माझ्यावर टीका केली..संस्कृती, पारंपरिक वस्त्र आणि पावित्र्याबद्दल अनेकांच्या मनात जिव्हाळा असतो. मी त्यांच्या भावना समजू शकते, त्या भावनांचा आदरही करते. पण पैठणीचा सन्मान करण्याची एकच पद्धत असू शकते का?' असे अभिनेत्रीने यावेळी म्हटले..'मी मुलीसह घर सोडून निघालेले, तो बघत बसलेला! अरुण कदम यांच्या पत्नीचा खुलासा; म्हणाल्या- त्याला आईसोबत राहायचं होतं... .त्याचपुढे तिने असेही म्हटले की, माझ्या आयुष्यातील एका महत्त्वाच्या आठवणीला आधुनिक रूपात जपण्याची माझी वैयक्तिक कल्पना होती. पण प्रत्येकाची सौंदर्यदृष्टी वेगळी असते. त्यामुळे मतभेद असणं स्वाभाविक आहे. पण एखाद्या कलाकाराच्या कपड्यांवरून त्याच्या संस्कृतीप्रती असलेल्या प्रेमाचा किंवा आदराचा निर्णय घेणं योग्य ठरेल का? असा प्रश्न विचारला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.