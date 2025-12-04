Premier

तेजस्विनीचं मंगळसूत्र प्राजक्तासारखंच? दोघींनी निवडली मंगळसुत्रासाठी सेम डिझाईन, काय आहे विशेष?

Tejaswini Lonari’s Mangalsutra Matches Prajakta Gaikwad’: तेजस्विनी लोणारीच्या लग्नातील मंगळसूत्राचा प्राजक्ता गायकवाडच्या मंगळसूत्राशी सेम डिझाईन असल्याचं नेटकऱ्यांनी ओळखलं. जाड मण्यांचं, सोन्याच्या वाट्यांचं भरजरी पारंपरिक डिझाईन दोघींवरही जबरदस्त खुललं असून सोशल मीडियावर याची मोठी चर्चा रंगली आहे.
मराठी सिनेसृष्टीत सध्या लग्नाचा हंगाम सुरु आहे. एकामागे एक अनेक सेलिब्रिटी लग्नबंधनात अडकत आहे. बिग बॉस विजेता सुरज चव्हाण देखील नुकताच लग्नात अडकला. त्याच्या पाठोपाठ पुजा बिरारी प्राजक्ता गायकवाड यांनी धुमधडाक्यात लग्न केलं. दरम्यान आज 4 डिसेंबर रोजी तेजस्विनी लोणारी देखील विवाहबंधनात अडकली आहे. तिचे लग्नाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.

