तेजस्विनीचं मंगळसूत्र प्राजक्तासारखंच? दोघींनी निवडली मंगळसुत्रासाठी सेम डिझाईन, काय आहे विशेष?

मराठी सिनेसृष्टीत सध्या लग्नाचा हंगाम सुरु आहे. एकामागे एक अनेक सेलिब्रिटी लग्नबंधनात अडकत आहे. बिग बॉस विजेता सुरज चव्हाण देखील नुकताच लग्नात अडकला. त्याच्या पाठोपाठ पुजा बिरारी प्राजक्ता गायकवाड यांनी धुमधडाक्यात लग्न केलं. दरम्यान आज 4 डिसेंबर रोजी तेजस्विनी लोणारी देखील विवाहबंधनात अडकली आहे. तिचे लग्नाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. .गेल्या काही दिवसांपासून सेलिब्रिटींच्या लग्नाचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताय. त्यांच्या कपड्यांची दागिन्याची मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. सुरज चव्हाणचा विवाह सोहळा तर एकदम थाटामाटात पार पडला. तर पुजा बिरारी हिच्या साडीची मोठी चर्चा रंगली. प्राजक्ता गायकवाडच्या मंगळसुत्राची विशेष चर्चा रंगलेलं पहायला मिळालं. .दरम्यान आता तेजस्विनी लोणारी हिच्या देखील मंगळसुत्राची चर्चा रंगली आहे. प्राजक्ता आणि तेजस्विनी दोघीचही मंगळसूत्र बऱ्यापैकी सेम-टू-सेम आहे. प्राजक्ताचं मंगळसूत्र अतिशय भरजरी होतं. जाड्या मण्यांचं आणि नाजूक कोरीव काम असलेलं मंगळसूत्र विशेष आकर्षक ठरलं. सोनाच्या वाट्या त्यावरील डिझाईन हे अधिकचं उठून दिसत होतं. .दरम्यान तेजस्विनी लोणारी हिच्या लग्नातील अनेक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तिच्या आणि प्राजक्ताच्या मंगळसूत्र बऱ्यापैकी सेम असल्याचं नेटकऱ्यांनी हेरलय. तेजस्विनीचं मंगळसूत्र जाड मण्यांचं भरजरी, वाट्या आणि डिझाईनने भरलेलं आहे. दोघींचेही मंगळसूत्र चाहत्यांना प्रचंड आवडले आहेत. .'जुबान केसरी म्हण ना…' नवरीची विनंती! शाहरुख खानचा मजेशीर नकार! म्हणाला...'बॅन करतील..'.