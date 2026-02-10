Premier

"पाय तुटून बाजूला आणि मणका पाठीतून बाहेर.." कोविड काळात अभिनेत्रीचा झालेला भीषण अपघात; "तीन महिने बेडवर.."

Marathi Actress Faced Major Accident During Covid Almost Lost Her Life : मराठी मालिकांमध्ये विविध भूमिका साकारत लोकप्रिय झालेल्या अभिनेत्रीचा लॉकडाऊनच्या काळात भीषण अपघात झाला होता. यातून तिला सावरायला सहा महिने लागले.
Marathi Entertainment News : मराठी मालिकांमधून कधी खलनायकी तर कधी सहकलाकाराचं पात्र साकारत सगळ्यांच्या मनावर राज्य केलं ते वर्षा दांदळे म्हणजेच सगळ्यांच्या लाडक्या वच्छी आत्याने. झी मराठीवरील नांदा सौख्यभरे या मालिकेत त्यांनी साकारलेलं हे पात्र घराघरात पोहोचलं आणि त्यांना खूप लोकप्रियता मिळाली. प्रसिद्धीच्या शिखरावर असतानाच त्यांचा भीषण अपघात झाला होता. यातून त्यांना सावरायला 6 महिने गेले.

