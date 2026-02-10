"पाय तुटून बाजूला आणि मणका पाठीतून बाहेर.." कोविड काळात अभिनेत्रीचा झालेला भीषण अपघात; "तीन महिने बेडवर.."

Marathi Entertainment News : मराठी मालिकांमधून कधी खलनायकी तर कधी सहकलाकाराचं पात्र साकारत सगळ्यांच्या मनावर राज्य केलं ते वर्षा दांदळे म्हणजेच सगळ्यांच्या लाडक्या वच्छी आत्याने. झी मराठीवरील नांदा सौख्यभरे या मालिकेत त्यांनी साकारलेलं हे पात्र घराघरात पोहोचलं आणि त्यांना खूप लोकप्रियता मिळाली. प्रसिद्धीच्या शिखरावर असतानाच त्यांचा भीषण अपघात झाला होता. यातून त्यांना सावरायला 6 महिने गेले. .वर्षा यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मी चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात त्यांच्या झालेल्या अपघाताविषयी खुलासा केला. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. ."माझा लॉकडाऊन दरम्यान कार अपघात झाला. 2021 मध्ये झाला. नाशिकमध्ये आम्ही म्हणजे माझा मित्र आणि कुटूंब एका कार्यक्रमासाठी गेलो होतो. भंडारदऱ्यातून येताना आमचा कार अपघात झाला. भंडारदऱ्यावरून येताना वळणावळणावर रेती टाकून ठेवल्या होत्या. रेती अशासाठी की गाडी वळली आणि स्लिप होऊन पुलावरून पडली की माणसं बेशुद्ध होतात आणि मग त्यांना लुटायचं. असाच अपघात आमच्या आधी झाला होता त्याच ठिकाणी. हे आम्हाला एक महिन्यानंतर कळलं. नंतर कळलं की कोरोना काळात लोक अशी गावागावात लुटारूंची कामं करत होती."."आमच्या सुदैवाने आमच्या चौघांपैकी एक मित्र बेशुद्ध नाही पडला. मित्राची बायको कण्हत होती. मी आणि अजून एक मित्र बेशुद्धावस्थेत लोळागोळा होऊन पडलो होतो. आमच्या त्या मित्राने आम्हाला वाचवलं. त्याने खूप प्रयत्न केले. कुणी रस्त्यावर थांबायला तयार नव्हत. अंधार पडल्यामुळे एखादी गाडी यायची पण ते नाही म्हणायचे. फोनला रेंज नव्हती. मग मोटारसायकल आणि तिच्यासमोर तो बसलाच आणि म्हणाला नाही जायचं. माझी लोक मरत आहेत. मग काही लोक आली, अँम्ब्युलन्स आली आणि मग आम्हाला हॉस्पिटलला नेण्यात आलं. आमचा अपघात झाल्यानंतर दोन तासांनी अँब्युलन्स आली. "."त्यादिवशी खरंतर आमचं मरण लिहिलेलेच होतं. माझ्या बाजूला मित्राची बायको होती. तिने त्या अवस्थेत दरवाजा उघडला तेव्हा समोर पाण्यातच नाग होता. तिने लगेच बंद केला दरवाजा आणि मित्राला दुसऱ्या बाजून दरवाजा उघडून बाहेर पडायला सांगितलं. तो नाग दुसऱ्या दिवशी जेव्हा हे लोक गाडी घ्यायला गेले तेव्हा गाडीत सापडला. आमचं नशीब चांगले होते म्हणून आम्ही वाचलो."."माझी मुलगी फिजिओथेरपिस्ट आहे. तेव्हा ती नाशिकला एका हॉस्पिटलमध्ये कामाला होती आणि तिचे त्यावेळी हॉस्पिटलच्या सगळ्या डॉक्टरांशी संपर्क चांगले हते. आम्हाला जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं तेव्हा ती तिथे आली. तिने आम्हाला पाहिलं आणि मग कुठले सर्जन लागतील आणि कुठल्या टेस्ट कराव्या लागतील, कोणत्या हॉस्पिटलला न्यायचं याचे तिने निर्णय घेतले. त्यामुळे पुढच्या दीड तासात आमचे सगळे स्कॅन झाले होते आणि कळलं होतं की काय तुटलं होतं. "."माझा पाय पूर्ण तुटून बाजूला होता. हे पूर्ण लोळागोळा झाला होता. पूर्ण प्लेट टाकून पाय बसवण्यात आला. माझा जो मणका आहे तो बाहेर आला होता मग तो शस्त्रक्रिया करून तो परत बसवण्यात आला होता. माझं ऑपरेशन दोन दिवसांनी झालं कारण, मला दोनदा गुंगीचं औषध देता येणार नव्हतं त्यामुळे एकाच वेळेस दोन ऑपरेशन करण्यात आले. त्यामुळे मी तीन महिने बेडवर होते. तिने फिजिओथेरपी करून मला उभं केलं. सहा महिन्यात मी उभी राहिले."."त्यांना माझ्या सिनेमाच्या सेटवर यायचं होतं.." प्रार्थनाने शेअर केली वडिलांची अखेरची आठवण "अत्यंत कठीण..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.