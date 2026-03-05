Premier

बापरे! वर्षा उसगांवकरांची लाखो रुपयांची फसवणूक, पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, नक्की काय घडलं?

VARSHA USGAONKAR CHEATED OF ₹47 LAKH IN INVESTMENT FRAUD:मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांच्यासोबत आर्थिक फसवणुकीची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Varsha Usgaonkar

Varsha Usgaonkar Cheated Of ₹47 Lakh In Investment Scam

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Varsha Usgaonkar And Others Report Investment Fraud: मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध जेष्ठ अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांच्यासोबत एक धक्कादायक घटना घडलीय. त्यांची लाखो रुपयांची फसवणूक झाली आहे. वर्षा उसगांवकर यांच्यासह अनेक अभिनेत्रींची जवळपास ४७ लाखांची फसवणूक झाल्याची माहिती आहे. दरम्यान या प्रकरणी शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दिग्दर्शक आणि बांधकाम व्यावसायिक अविनाश जाधव यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

Loading content, please wait...
scam
Marathi Actress
actress
fraud news
celebrities
Fraud case news
Fraud Crime
Varsha Usgaonkar

Related Stories

No stories found.