बापरे! वर्षा उसगांवकरांची लाखो रुपयांची फसवणूक, पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, नक्की काय घडलं?

Varsha Usgaonkar And Others Report Investment Fraud: मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध जेष्ठ अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांच्यासोबत एक धक्कादायक घटना घडलीय. त्यांची लाखो रुपयांची फसवणूक झाली आहे. वर्षा उसगांवकर यांच्यासह अनेक अभिनेत्रींची जवळपास ४७ लाखांची फसवणूक झाल्याची माहिती आहे. दरम्यान या प्रकरणी शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दिग्दर्शक आणि बांधकाम व्यावसायिक अविनाश जाधव यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. .नक्की काय घडलं?माहितीनुसार, अभिनेत्री मृणाली जांभळे यांनी अनेक नाटक, सिनेमांमध्ये काम केलय. त्यांची ओळख आरोपी अविनाश जाधव यांच्यासोबत होती. जाधव यांनी सिनेमा निर्माता आणि बांधकाम व्यवसायिक असल्याचं सांगितलं होतं. यावेळी त्याने डोंबिवली इथल्या प्रकल्पात गुंतवणूक केल्यास अधिक पैसे देईन असं आश्वासन दिलं होतं. तसंच वर्षभरात मुळ रक्कम परत देईल असा दावाही केला होता. .त्या दाव्यानुसार मृणालिनी, वर्षा उसगांवकर आणि आणखी तीन जणांनी मिळून जाधव यांच्या कडे चेक आणि ऑनलाइन व्यवहाराद्वारे ४७ लाखांची गुंतवणूक केली. सुरुवातील जाधव यांनी काही पैसे परत केले. परंतु त्यानंतर पैसे देणं थांबवलं. वर्षा उसंगावकरसह सगळ्यांनी सतत संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु जाधव यांनी कोणाला दाद दिली नाही. उलट मोबाईल नंबर, घरचा पत्ता सगळंच बदललं. .त्यानंतर वर्षा उसगांवकरसह सगळ्यांनी मिळून डोंबिवलीत जाऊन जाधव यांच्याकडे पैशाची विचारणा केली. त्याला जाब विचारला असता 'मी पैसे दणार नाही , जे करायचं करा' असं उत्तर मिळालं. तसंच सगळ्यांना जाधव यांनी धमकी सुद्धा दिल्याचं तक्रारीत नमुद करण्यात आलं आहे. .दरम्यान फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच 26 फेब्रुवारी रोजी दादरच्या शिवाजी पार्क पोलिस ठाण्यात आरोपी जाधवविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दरम्यान या प्रकरणाचा पोलिस तपास करत असून घटनेची कसून चौकशी केली जातेय. .'रक्ताच्या उलट्या झाल्या, बेशुद्ध पडले अन्...' दीपाली सय्यदने सांगितला भंयकर प्रसंग, म्हणाली..'माझे डोळे वर गेले आणि...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.