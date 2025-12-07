मला स्पेस हवीये पासून माझा लग्नाचा निर्णय चुकला पर्यंत... २०२५ मध्ये 'या' मराठी कलाकारांनी घेतला काडीमोड

बॉलिवूडमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांनी घटस्फोट घेत आपला संसार मोडला. मात्र मराठी प्रेक्षकांना मराठी कलाकारांकडून ही अपेक्षा नसते. मराठी प्रेक्षक मराठी कलाकारांकडे आदर्श जोडपं म्हणून पाहतात. मात्र हे कलाकारदेखील जेव्हा घटस्फोट घेण्याचं जाहीर करतात तेव्हा मात्र चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसतो. २०२५ या वर्षातही असे काही कलाकार आहेत ज्यांनी आपल्या पार्टनरपासून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. मराठी कलाकारांसाठी खरं तर ही खूप मोठी गोष्ट असते. त्यामुळेच ते असे निर्णय फार विचार करून घेतात. असं असलं तरी या वर्षात चार कलाकारांनी आपलं लग्न मोडल्याचं जाहीर केलं. त्यातल्या एक कलाकाराने तर लगेच दुसरा संसारही थाटला. .योगिता चव्हाण - सौरभ चौघुले 'जीव माझा गुंतला' या मालिकेच्या माध्यमातून घराघरांत पोहोचलेले योगिता चव्हाण आणि सौरभ चौघुले यांनी 3 मार्च 2024 रोजी विवाह केलेला. त्यांच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. पण लग्नानंतर वर्षभरातच त्यांनी एकमेकांसोबतचे फोटो डिलिट केले. तसेच सोशल मीडियावरुनही एकमेकांना अनफॉलो केलं. ज्यामुळे सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. अद्याप घटस्फोटाबद्दल दोघांनीही काही वक्तव्य केलेलं नाही. .राहुल देशपांडे - नेहा देशपांडे: प्रसिद्ध गायक राहुल देशपांडे यांचा लग्नानंतर 17 वर्षांनी घटस्फोट झाला. राहुल देशपांडे यांनी काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत घटस्फोटाबद्दल सांगितलं होतं. दोघांनी एकमेकांच्या संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला होता. विशेष म्हणजे घटस्फोट झाला असला तरी त्यांची मैत्री कायम राहणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं होतं. दोघांचा एकमेकांबद्दलचा आदर आजही कायम आहे. तसेच मुलगी रेनुका हीच सांभाळ ते दोघे मिळून करत आहेत. .अक्षया गुरव - भूषण वाणी : मराठी इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय जोडी अक्षया गुरव आणि भूषण वाणी यांनी 23 मे 2017 रोजी लग्नगाठ बांधली. पण आता ऑक्टोबर 2025 मध्ये दोघांनीही एकमेकांना अनफॉलो केलं आहे. तसेच त्यांनी लग्नाचे फोटोही डिलिट केले आहेत. लग्नाच्या आठ वर्षांनी त्यांच्या नात्यात दुरावा आला आहे. पण घटस्फोटाचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. .शुभांगी सदावर्ते - आनंद ओक : 'संगीत देवभाबळी' फेम अभिनेत्री शुभांगी सदावर्ते आणि संगीतकार आनंद ओक यांनी 2020 मध्ये कोरोनाकाळात लग्न केलं. पण पाच वर्षांच्या सुखी संसारानंतर आता सप्टेंबर 2025 मध्ये त्यांनी घटस्फोट घेतला. घटस्फोटानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच शुभांगी सदावर्तेने आपल्या नव्या आयुष्याची सुरुवात केली आहे. घटस्फोटानंतर शुभांगी आता 'प्रेमाची गोष्ट' या मालिकेचा निर्माता सुमित म्हशीलकरसोबत विवाहबंधनात अडकली आहे..सुभेदारांच्या घरात येणार छोटासा पाहुणा; 'ठरलं तर मग' मध्ये पुढे काय घडणार? 'तो' फोटो चर्चेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.