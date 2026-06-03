Premier

माझं चुकलं... प्रेक्षकाच्या आक्षेपार्ह कमेंटवर हसणं प्रणित मोरेला पडलं महागात; व्हिडीओही हटवला, असं काय म्हणालेला तो प्रेक्षक?

PRANIT MORE CONTROVERSY: लोकप्रिय स्टॅन्ड अप कॉमेडियन प्रणित मोरे याने शो मध्ये घडलेल्या एका घटनेवर एक स्टोरी शेअर करत माफी मागितलीये. मात्र असं काय घडलेलं?
PRANIT MORE

PRANIT MORE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

लोकप्रिय मराठी कॉमेडियन आणि 'बिग बॉस १९'चा स्पर्धक असलेला प्रणित मोरे प्रेक्षकांचा आवडता आहे. त्याच्या चाहत्यांची संख्या चांगलीच मोठी आहे. त्याच्या लाइव्ह शोला प्रेक्षक चांगलीच गर्दी करतात. मात्र आता शोमध्ये घडलेल्या एका घटनेमुळे तो चांगलाच अडचणीत सापडलाय. प्रणितच्या शोमध्ये एका प्रेक्षकाने महिलांबद्दल अश्लील टिप्पणी केली होती. ज्यावर प्रणित हसला. तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर प्रणीतला सोशल मीडियावर याबद्दल जाब विचारला जाऊ लागला. तो तुफान ट्रोल झाला. मात्र यानंतर प्रणितने स्टोरी शेअर करत माफी मागितली आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
Entertainment news
Entertainment Field
Pranit More