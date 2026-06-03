माझं चुकलं... प्रेक्षकाच्या आक्षेपार्ह कमेंटवर हसणं प्रणित मोरेला पडलं महागात; व्हिडीओही हटवला, असं काय म्हणालेला तो प्रेक्षक?

लोकप्रिय मराठी कॉमेडियन आणि 'बिग बॉस १९'चा स्पर्धक असलेला प्रणित मोरे प्रेक्षकांचा आवडता आहे. त्याच्या चाहत्यांची संख्या चांगलीच मोठी आहे. त्याच्या लाइव्ह शोला प्रेक्षक चांगलीच गर्दी करतात. मात्र आता शोमध्ये घडलेल्या एका घटनेमुळे तो चांगलाच अडचणीत सापडलाय. प्रणितच्या शोमध्ये एका प्रेक्षकाने महिलांबद्दल अश्लील टिप्पणी केली होती. ज्यावर प्रणित हसला. तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर प्रणीतला सोशल मीडियावर याबद्दल जाब विचारला जाऊ लागला. तो तुफान ट्रोल झाला. मात्र यानंतर प्रणितने स्टोरी शेअर करत माफी मागितली आहे. .नेमकं काय घडलेलं? प्रणितच्या 'क्राउडवर्क शो' दरम्यान त्याने खाली प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या एका व्यक्तीसोबत संवाद साधला होता. तेव्हा त्या व्यक्तीने आपण एका महिलेला डेट केल्याचं सांगितलं. तो म्हणतो की त्याने एका महिलेला अंदाजे ३७० रुपयांची चिकन बिर्याणी खाऊ घातली आणि जेव्हा तिने त्याला निघून जायला सांगितलं, तेव्हा तो म्हणाला की तिच्यावर खर्च केलेले पैसे तो नक्कीच वसूल करेल. हे अश्लील विधान ऐकून प्रणित हसला होता. आणि तो म्हणाला, 'पीक गुडगाव कंटेंट'. त्याच्या या कमेंटवर सगळे हसले मात्र सोशल मीडियावर यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. .ट्रोल झाल्यावर प्रणितने सगळ्या प्लॅटफॉर्मवरून हा व्हिडिओ डिलीट केला. सोबतच इन्स्टावर माफी मागत लिहिलं, 'मी नुकत्याच झालेल्या एका क्राउडवर्क क्लिपवर झालेली टीका पाहिली. त्या प्रेक्षकाची टिप्पणी ही माझी वैयक्तिक मते नव्हती. पण आता शांतपणे विचार केल्यावर मला जाणीव झाली आहे की, तिथे हसण्याऐवजी मी ती आक्षेपार्ह टिप्पणी लगेच थांबवायला हवी होती. ती चूक झाली. लाईव्ह शोमध्ये अनेकदा तातडीने प्रतिक्रिया द्यावी लागते, पण माझी चूक लपवण्यासाठी हे काही योग्य कारण असू शकत नाही'.त्याने पुढे लिहिलं, 'आम्ही सर्व प्लॅटफॉर्मवरून तो व्हिडीओ काढून टाकला आहे, कारण मला अशा प्रकारच्या विचारांना सामान्य (Normalize) करायचे नाही किंवा त्यांना प्रोत्साहन द्यायचे नाही. ज्यांनी या व्हिडीओवर आक्षेप घेतला, त्या सर्वांच्या प्रतिक्रियेचा मी आदर करतो. जे काही घडले त्याबद्दल मी मनापासून माफी मागतो. आणि लोकांनी त्यावर बोट ठेवले, तर मला कमीपणा वाटत नाही, उलट यामुळे माझी प्रगती होते. मी एक माणूस आहे आणि इतरांप्रमाणेच मीही सतत शिकत असतो. जर काही चूक झाली मी हे प्रकरण अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळू शकलो असतो, हे मी मान्य करतो. भविष्यात अशा परिस्थिती हाताळताना मी अधिक काळजी घेईन.' असं असलं तरी त्याच्यावरचा चाहत्यांचा राग अजूनही कमी झालेला नाही. .पहिला चित्रपट सुपरहिट मग लागली फ्लॉपची लाइन; एका रात्रीत स्टार झालेली गावाकडची साध्या घरातली मुलगी; तुम्ही ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.