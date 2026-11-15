दुर्गम भागातील मुलांसाठी शिक्षकाने उचललं मोठं पाऊल; 'सिनेमॅन'ची हटके कथा पोहोचली थेट इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये!

CINEMAN MARATHI FILM STORY BASED ON EDUCATION AND CHILDREN: शिक्षण आणि चित्रपट यांची सांगड घालणाऱ्या ‘सिनेमॅन’ या मराठी चित्रपटाची चित्रपताका इंटरनॅशनल मराठी फिल्म फेस्टिव्हल २०२६ साठी निवड झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पुढाकाराने आयोजित या महोत्सवात १६ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ७.१५ वाजता प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या करिश्मा सभागृहात चित्रपटाचे प्रदर्शन होणार आहे..‘सिनेमॅन’ची कथा आनंद नावाच्या निवृत्त शिक्षकाभोवती फिरते. दुर्गम भागातील मुलांपर्यंत चित्रपट पोहोचावेत आणि त्यातून त्यांच्या शिक्षणाला व कल्पनाशक्तीला चालना मिळावी, या उद्देशाने तो बालचित्रपट मंडळाची स्थापना करतो. या प्रवासात त्याची अंकुर या नऊ वर्षांच्या मुलाशी भेट होते. चित्रपटांच्या माध्यमातून मुलांना नवे जग अनुभवता यावे, तसेच त्यांच्यात सर्जनशील विचार विकसित व्हावेत, हा या चित्रपटाचा मुख्य विषय आहे..चित्रपटाचे काही प्रसंग अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथे प्रत्यक्ष चित्रित करण्यात आले आहेत. यासाठी स्थानिक कलाकारांची निवड करून चित्रीकरणाचे नियोजन करण्यात आले होते. केवळ क्रोमा तंत्रज्ञान किंवा दृश्य परिणामांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष ठिकाणी चित्रीकरण करण्याचा निर्णय निर्मिती पथकाने घेतला..चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन उमेश मोहन बगाडे यांनी केले आहे. निर्मिती प्रक्रियेत सुमित विजय यांनी क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर आणि एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. चित्रपटाच्या संकल्पनेपासून प्रत्यक्ष निर्मितीपर्यंतच्या प्रवासात त्यांनी योगदान दिले. विशेषतः लॉस एंजेलिस येथे चित्रीकरणाचे नियोजन, कलाकारांची निवड आणि समन्वय साधण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग होता. संदीप गावडे यांनीही कार्यकारी निर्माते म्हणून काम पाहिले आहे..‘सिनेमॅन’ला यापूर्वी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये स्थान मिळाले आहे. २०२५ मध्ये २१ व्या थर्ड आय एशियन फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये मराठी स्पर्धा विभागात बालकलाकारासाठी ज्युरी मेन्शन पुरस्कार मिळाला होता. तसेच माद्रिद येथील इमॅजिन इंडिया इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये लाइफ अवॉर्ड, सर्वोत्कृष्ट अभिनेता आणि सर्वोत्कृष्ट संगीत या विभागांत नामांकने मिळाली होती..कोलकाता, पुणे, अजिंठा-वेरूळ, माद्रिद आणि बार्सिलोना येथील चित्रपट महोत्सवांमध्येही ‘सिनेमॅन’ची निवड झाली आहे. २०२६ मध्ये नवी दिल्लीतील स्माइल इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल फॉर चिल्ड्रन अँड यूथमध्येही चित्रपटाचे विशेष प्रदर्शन झाले होते..चित्रपटात किशोर कदम, पृथ्वीराज चव्हाण, सिद्धार्थ बडी, रिचर्ड क्लेन आणि रिकी वूड यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. वर्षा वाघ, उमेश बगाडे आणि सरिता गणेश पास्ते निर्माते आहेत. कौशल पाटील आणि अनीश नायर सहनिर्माते आहेत..वडिलांच्याच बँकेच्या ATM मधून संकर्षणने चोरले पैसे; आठवण सांगताना म्हणाला...'आजोबामुळे वाचलो'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.