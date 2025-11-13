श्रद्धा आणि अंधश्रद्धेचा वेध घेणारा ‘गोंधळ’ आता आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात,१४ नोव्हेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला

मराठी चित्रपटसृष्टीत आशयघन कथा आणि कलात्मक सादरीकरणासाठी ओळख निर्माण करणारा 'गोंधळ' हा सिनेमा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झळकणार आहे. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धेचा सूक्ष्म वेध घेणारा हा चित्रपट भारतीय सरकारतर्फे आयोजित केलेल्या गोव्यातील ५६ व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 'इंडियन पॅनोरमा गोल्डन पिकॉक सेक्शन'मध्ये निवडला गेला आहे. .'गोंधळ' या चित्रपटाची कथा पारंपरिक गोंधळ विधीच्या पार्श्वभूमीवर उलगडते. नवरा-नवरीच्या आयुष्यातील विघ्नं दूर करण्यासाठी होणारा गोंधळ हा धार्मिक विधी असला, तरी चित्रपटातून मानवी भावना, श्रद्धा आणि समाजातील बदलत्या विचारसरणींचा वेध घेतला आहे.. या चित्रपटात किशोर कदम, इशिता देशमुख, योगेश सोहोनी, निषाद भोईर, माधवी जुवेकर, सुरेश विश्वकर्मा असे अनेक दिग्गज कलाकार झळकणार आहेत, संतोष डावखर यांनी कथा, पटकथा आणि दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली असून, दीक्षा डावखर सहनिर्माती आहेत. 14 नोव्हेबर रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'गोंधळ'च्या इंडियन पॅनोरमामध्ये झालेल्या निवडीमुळे मराठी सिनेमाला नवी ओळख मिळाली आहे.. चाहत्यांना देखील या चित्रपटाची उत्सुकता लागली आहे. अनेक कलाकार या सिनेमात पहायला मिळणार आहे. तसंच अंधश्रद्धेचा सूक्ष्म वेध घेणारा हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पात्र उतरेल यात काही शंका नाही. .National Crush: 'इंटिमेंट सीनवेळी त्याने मला...' गिरीजा ओकने सांगितला बॉलिवूड अभिनेत्यासोबत अनुभव, म्हणाली, 'सीन अवघडल्यासारखं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.