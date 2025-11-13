Premier

श्रद्धा आणि अंधश्रद्धेचा वेध घेणारा ‘गोंधळ’ आता आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात,१४ नोव्हेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला

‘GONDHAL’ SHINES AT INTERNATIONAL LEVEL: मराठी चित्रपट गोंधळने अभिमानास्पद यश मिळवलं आहे. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धेच्या पार्श्वभूमीवर आधारित हा सिनेमा गोव्यातील ५६ व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या इंडियन पॅनोरमा गोल्डन पीकॉक सेक्शनमध्ये निवडला गेला आहे.
GONDHAL’ SHINES AT INTERNATIONAL LEVEL

GONDHAL’ SHINES AT INTERNATIONAL LEVEL

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

मराठी चित्रपटसृष्टीत आशयघन कथा आणि कलात्मक सादरीकरणासाठी ओळख निर्माण करणारा 'गोंधळ' हा सिनेमा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झळकणार आहे. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धेचा सूक्ष्म वेध घेणारा हा चित्रपट भारतीय सरकारतर्फे आयोजित केलेल्या गोव्यातील ५६ व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 'इंडियन पॅनोरमा गोल्डन पिकॉक सेक्शन'मध्ये निवडला गेला आहे.

Loading content, please wait...
movie
marathi
marathi movie
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com