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शाळेत चिडवायचे 'अफजलखान'; मग मुस्लिम मुलाने शोधला शिवविचारांचा वारसा, 'खालिद के शिवाजी' आता OTT वर, कुठे पाहता येणार?

khalid ke shivaji ott release date: कान्स ते गोवा फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये कौतुक झालेला 'खालिद के शिवाजी' आता ओटीटीवर; नक्की काय आहे कथा?
KHALID KE SHIVAJI

KHALID KE SHIVAJI

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छत्रपती शिवाजी महाराज हे संपूर्ण महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत. त्यांच्या विचारांनी आणि जीवनमूल्यांनी आजही लाखो लोकांना योग्य दिशा दिली आहे. याच विचारांना एका वेगळ्या आणि संवेदनशील कथेतून मांडणारा 'खालिद के शिवाजी' हा मराठी चित्रपट चित्रपटगृहात प्रेक्षकांची आणि समीक्षकांची प्रशंसा मिळवल्यानंतर आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे. ही एका निरागस मुलाची खालिदची कथा आहे. समाजव्यवस्थेतील दोषपूर्ण रचनेचा तो नकळत बळी ठरतो. या व्यवस्थेतून स्वतःला मुक्त करण्याचा तो प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याच्या समोर जात, धर्म, लिंग, पंथ, वंश आणि अशा अनेक सामाजिक भेदभावांचे कटू वास्तव उलगडत जाते.एका लहान मुलाच्या नजरेतून समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.

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