Ganeshotsav 2025 : 'शंकराचा बाळ आला’ – सूर, श्रद्धा आणि भावनांचा सुंदर संगम; गणेशोत्सवासाठी नवीन गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस

Marathi Ganpati Special Song : गणेशोत्सवासाठी नवीन गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. शंकराचा बाळ आला हे नवीन गाणं नुकतंच रिलीज झालं.
kimaya narayan
  1. शंकराचा बाळ आला’ हे नवं श्रीगणेश गीत वैशाली माडे यांच्या भावपूर्ण आवाजात सादर झालं आहे, ज्याला मंदार चोळकर यांचे लेखन आणि वरुण लिखाते यांचे संगीत लाभले आहे.

  2. या गीतात निसर्गरम्य कोकणात साजरा होणारा गणेशोत्सव सुंदर अभिनय आणि दृश्यांमधून उलगडतो.

  3. गाण्यात एका सैनिक आईची हृदयस्पर्शी कथा सांगितली जाते, जी गणेशोत्सवासाठी घरी येते आणि नंतर पुन्हा देशसेवेसाठी निघते – यात भक्ती, कुटुंब आणि देशभक्ती यांचा संगम दिसतो.

