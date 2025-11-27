Premier

'ती' परत येतेय ! रीमा लागू यांनी गाजवलेलं नाटक 40 वर्षांनी पुन्हा रंगभूमीवर ; या अभिनेत्रीची मुख्य भूमिका

Marathi Popular Natak Comeback After 40 Years : अभिनेत्री रीमा लागू यांनी गाजवलेलं मराठी तब्बल 40 वर्षांनी रंगभूमीवर परत येतंय. जाणून घेऊया या नाटकाविषयी आणि त्यात मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीविषयी.
Marathi Entertainment News : मराठी रंगभूमीवर आजवर अनेक दमदार आणि दर्जेदार नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीस आली आहे. यातीलच एक गाजलेलं नाटक म्हणजे सविता दामोदर परांजपे. शेखर ताम्हणे लिखित आणि राजन ताम्हणे दिग्दर्शित या नाटकाने एक काळ गाजवला. आता हे नाटक तब्बल 40 वर्षांनी पुन्हा रंगभूमीवर येतंय.

