'ती' परत येतेय ! रीमा लागू यांनी गाजवलेलं नाटक 40 वर्षांनी पुन्हा रंगभूमीवर ; या अभिनेत्रीची मुख्य भूमिका

Marathi Entertainment News : मराठी रंगभूमीवर आजवर अनेक दमदार आणि दर्जेदार नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीस आली आहे. यातीलच एक गाजलेलं नाटक म्हणजे सविता दामोदर परांजपे. शेखर ताम्हणे लिखित आणि राजन ताम्हणे दिग्दर्शित या नाटकाने एक काळ गाजवला. आता हे नाटक तब्बल 40 वर्षांनी पुन्हा रंगभूमीवर येतंय. .काही दिवसांपूर्वीच या नाटकाचा टीझर सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. तेव्हापासून सगळीकडे या नाटकाची चर्चा आहे. रीमा लागू यांनी 40 वर्षांपूर्वी या नाटकात मुख्य भूमिका साकारली होती. त्यानंतर आता कुसुमची भूमिका कोण साकारणार असा प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे. .काल 27 नोव्हेंबरला एक टीझर सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. त्यात कुसुम दिसत असून तिचा चेहरा दिसत नाहीये पण हातात घड्याळ, ब्रेसलेट, एका हातात बांगड्या गळ्यात मंगळसूत्र असा तिचा लूक दिसतोय. अभिनेत्री मयुरी देशमुख कुसुमच्या भूमिकेत असल्याची चर्चा आहे. .मयुरीबरोबरच आस्ताद काळे, संग्राम समेळ, ऋचा मोडक यांच्या या नाटकात मुख्य भूमिका असल्याची चर्चा आहे. 12 डिसेंबर 2025 ला ठाण्यातील गडकरी रंगायतनमध्ये दुपारी 4 वाजता नाटकाचा शुभारंभाचा प्रयोग पार पडणार आहे. मॅनमेकर्स इंडियाने या नाटकाची निर्मिती केली आहे. .कथानक : शरद अभ्यंकर नावाचा प्रसिद्ध लेखक आणि त्याची पत्नी कुसुम यांच्या लग्नाला बरीच वर्षं होऊनही मूल नसतं. वरकरणी त्यांचा संसार सुखाचा असतो पण कुसुम सतत पोटात दुखत असल्यामुळे आजारी पडत असते. तेव्हाच त्यांच्या घरी आलेल्या अशोक नावाच्या मुलाला कुसुमला भुताने पछाडलं असल्याचं जाणवतं. हे भूत कुणाचं असतं ? ही सविता दामोदर परांजपे कोण असते याची गोष्ट या नाटकात पाहायला मिळते. .या नाटकावर आधारित सिनेमाही काही वर्षांपूर्वी रिलीज झाला होता. सुबोध भावे, तृप्ती तोरडमल आणि राकेश बापट यांची या सिनेमात मुख्य भूमिका होती. .वन्समोअरची दाद अन कलाकार गोंधळले ! चिरंजीव परफेक्ट बिघडलाय नाटकाचा Video Viral