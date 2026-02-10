एकेकाळी ट्रेनमध्ये ड्रेस विकायची ही प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री; "त्यावेळी पैसे मिळवणं गरजेचं.."

Marathi Entertainment News : विनोदी भूमिका असो वा गंभीर आपल्या कमाल अभिनयाने प्रत्येक व्यक्तिरेखेचं सोनं करणाऱ्या एक अभिनेत्री म्हणजे विशाखा सुभेदार. फू बाई फू, कॉमेडी एक्सप्रेस, आंबट गोड, का रे दुरावा यांसारख्या अनेक कार्यक्रमामधून विशाखा यांच्या अभिनयाला ओळख मिळाली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या स्ट्रगलच्या काळातील आठवणींना उजाळा दिला. .विशाखा यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मी चॅनेलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी त्यांचा स्ट्रगल उघड केला. काय म्हणाल्या विशाखा जाणून घेऊया. ."माझं लग्न 1998 मध्ये झालं. तेव्हापासून आम्ही अंबरनाथमध्ये राहत होतो. तेव्हा मी या फिल्डमध्ये काम करत नव्हतं. आमची आर्थिक परिस्थिती इतकी काही चांगली नव्हती. एकाला कमावणं गरजेचं होतं. त्यामुळे मी शाळेत नोकरी केली, पार्लर चालवलं, ठाण्यात बदलापूरला डान्स क्लासेस घ्यायचे. ज्यातून चांगले पैसे मिळतील ती सगळी कामं मी केली."."मी आकाशवाणीला जायचे. तेव्हा मी उल्हासनगरवरून ड्रेस मटेरियलचा माल उचलायचे. मी ट्रेनमध्ये ड्रेसमटेरियल विकायचे. आकाशवाणीच्या सगळ्या मॅडमना मी ड्रेस मटेरियल विकायचे. ऑर्डर्स घ्यायचे. तो काळ कमालीच्या स्ट्रगलचा होता. 2007-07 मी अप-डाऊन करायचे. त्यानंतर मी अंधेरीला शिफ्ट झाले. त्यानंतर मग मालाड आणि आता ठाणे.".विशाखा यांनी मस्त चाललंय आमचं, फक्त लढ म्हणा, हरिश्चंद्राची फॅक्टरी, अरे आवाज कुणाचा, बालक पालक, ये रे ये रे पैसा यांसारख्या सिनेमांमध्येही काम केलं आहे. याशिवाय शांतेचं कार्ट चालू आहे, यांचं करायचं काय, कुर्रर्रर्र यांसारख्या नाटकांमध्येही काम केलं आहे. .रस्त्यावर फिरणाऱ्या आजारी वडिलांची कस्टडी नाकारली ! बॉलिवूड स्टार असलेली मराठी अभिनेत्री अचानक झाली गायब.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.