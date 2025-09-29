Premier

मराठी मालिकेची परदेशात हवा, न्यूयॉर्क टाईम्स स्क्वेअरवर झळकली कमळी, व्हिडिओ व्हायरल

Kamali Becomes First Marathi Serial to Feature on New York Times Square: झी मराठीवरील चर्चेत असलेली मालिका कमळी सध्या चर्चेत आली आहे. या मालिकेचा प्रोमो न्यूयॉर्क टाईम्स स्क्वेअरवर झळकला आहे. त्यामुळे या मालिकेची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळतेय.
Apurva Kulkarni
झी मराठीवरील कमळी ही मालिका सध्या घराघरात पोहचली आहे. मालिकेत सध्या वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. अशातच आता मालिकेतील 'कमळी'चा विशेष प्रोमो अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या टाईम्स स्क्वेअरवर झळकला. त्यानंतर कमळीची एकच चर्चा मनोरंजनविश्वात रंगली. कारण मराठी मालिका विश्वामध्ये न्यूयॉर्कच्या टाईम्स स्क्वेअरवर झळकणारी पहिली मराठी मालिका कमळी ठरलीय.

