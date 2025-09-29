मराठी मालिकेची परदेशात हवा, न्यूयॉर्क टाईम्स स्क्वेअरवर झळकली कमळी, व्हिडिओ व्हायरल

झी मराठीवरील कमळी ही मालिका सध्या घराघरात पोहचली आहे. मालिकेत सध्या वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. अशातच आता मालिकेतील 'कमळी'चा विशेष प्रोमो अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या टाईम्स स्क्वेअरवर झळकला. त्यानंतर कमळीची एकच चर्चा मनोरंजनविश्वात रंगली. कारण मराठी मालिका विश्वामध्ये न्यूयॉर्कच्या टाईम्स स्क्वेअरवर झळकणारी पहिली मराठी मालिका कमळी ठरलीय. .मराठी टेलिव्हिजनसाठी हा एक अभिमान आहे. कमळी मालिकेतील कबड्डी विशेष प्रोमो टाईम्स स्वेअरवर झळकला. त्यामुळे महाराष्ट्राची पारंपारिक खेळ कबड्डी आणि मराठी संस्कृती याचा जागतिक व्यासपीठावर गौरव झालाय. कबड्डी हा महाराष्ट्राचा पारंपारिक खेळ, त्यात ताकद, चातुर्य आणि संघभावना हे कमळी मालिकेत दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. . या विशेष भागात टीम कमळी आणि टीम अनिका यांच्यातील थरारक सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे या मालिकेचा कबड्डी विशेष प्रोमो नियॉर्कच्या टाईम्स स्क्वेअरवर दाखवण्यात आला. दरम्यान याबाबत बोलताना मालिकेतील नायिका विजया बाबर म्हणाली की, '‘कमळी’ माझ्यासाठी केवळ एक भूमिका नाही, तर ती माझ्या आयुष्यातील एक प्रेरणादायी प्रवास आहे. एका गावकडच्या मुलीचं स्वप्नं, तिचा संघर्ष आणि जिद्दीनं जगण्याची तयारी हे सगळं मला कमळीच्या रुपानं अनुभवयाला मिळतय.' अशी प्रतिक्रिया विजयाने दिलीय..दरम्यान कमळी ही मालिका झी मराठी वाहिनीवर रात्री 9 वाजता प्रसारित होते. सध्या सोशल मीडियावर या मालिकेची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळते. त्यात आता न्यूयॉर्क टाईम्स स्क्वेअरवर मालिकेचा प्रोमो झलकल्याने ही मराठी मालिकांसाठी मोठी पर्वणी ठरणार आहे. .'लास्ट स्टॉप खांदा...' चित्रपटाचं कलरफुल पोस्टर लाँच; 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधील अभिनेता झळकणार, तुम्ही ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.