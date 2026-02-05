Premier

TRP मध्ये कमळी, स्वानंदी अन् तारिणीचं वर्चस्व! स्टार प्रवाहच्या टॉप मालिकांना धोबीपछाड; कोण कुठल्या स्थानावर?

MARATHI SERIAL TRP REPORT: नुकत्याच आलेल्या टीआरपी रिपोर्टनुसार स्टार प्रवाहच्या मालिकांना झी मराठीच्या मालिका तगडं आव्हान देताना दिसतायत.
Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये गेल्याबकही वर्षात बरीच चढाओढ पाहायला मिळते. टॉप १० मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी स्टार प्रवाह आणि झी मराठीच्या मालिकांमध्ये मोठी चुरस असते. त्यात गेले कित्येक महिने स्टार प्रवाहने टीआरपी यादीवर आखाती वर्चस्व ठेवलं होतं. स्टार प्रवाहच्या मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडीच्या होत्या. मात्र आता या वर्चस्वाला धक्का देण्याचं काम झी मराठीच्या मालिकांनी केलं आहे. झी मराठीच्या मालिका आता टीआरपी यादीत स्टार प्रवाहला वरचढ ठरत आहेत. इतकंच नाही या आठवड्यात झी मराठीच्या तब्बल ५ मालिका स्लॉट लीडर ठरल्यात.

