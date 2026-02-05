TRP मध्ये कमळी, स्वानंदी अन् तारिणीचं वर्चस्व! स्टार प्रवाहच्या टॉप मालिकांना धोबीपछाड; कोण कुठल्या स्थानावर?

छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये गेल्याबकही वर्षात बरीच चढाओढ पाहायला मिळते. टॉप १० मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी स्टार प्रवाह आणि झी मराठीच्या मालिकांमध्ये मोठी चुरस असते. त्यात गेले कित्येक महिने स्टार प्रवाहने टीआरपी यादीवर आखाती वर्चस्व ठेवलं होतं. स्टार प्रवाहच्या मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडीच्या होत्या. मात्र आता या वर्चस्वाला धक्का देण्याचं काम झी मराठीच्या मालिकांनी केलं आहे. झी मराठीच्या मालिका आता टीआरपी यादीत स्टार प्रवाहला वरचढ ठरत आहेत. इतकंच नाही या आठवड्यात झी मराठीच्या तब्बल ५ मालिका स्लॉट लीडर ठरल्यात. .पाहा कोणती मालिका कोणत्या स्थानावर आहे या आठवड्यातही स्टार प्रवाहच्या 'ठरलं तर मग' ने आपलं स्थान कायम ठेवलंय. मात्र ज्या पद्धतीने झी मराठीच्या मालिकांची लोकप्रियता वाढतेय त्यानुसार या मालिकेचं स्थान हलायला वेळ लागणार नाही असं दिसतंय. तर दुसऱ्या स्थानावर 'तू ही रे माझा मितवा' ही मालिका आहे. तर तिसऱ्या स्थानावर 'कमळी' ही मालिका आहे. या आठवड्यात 'वीण दोघातली ही तुटेना' चं स्थान वाढून ही मालिका चौथ्या स्थानावर आलीये. तर पाचव्या क्रमांकावर 'तारिणी' ही मालिका आहे. झी मराठीच्या तीन मालिका टॉप पाच मध्ये आहेत. .'नशीबवान' मालिकेचं स्थान घसरून आता सहाव्या स्थानावर गेलंय. तर सातव्या क्रमांकावर 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका आहे. यातील जिवा आणि काव्या यांचा आपापलं प्रेम परत मिळवण्याचा प्रयत्न सगळ्यांचं मन जिंकून घेतोय. तर आठव्या स्थानावर 'मी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई जोतीराव फुले' ही मालिका आहे. तर नवव्या क्रमांकावर 'लक्ष्मीनिवास' आणि दहाव्यावर 'देवमाणूस' मालिका आहे. त्यामुळे आता झी मराठीच्या मालिकांची लोकप्रियता वाढताना दिसतेय. या मालिका स्टार प्रवाहच्या बरोबरीला आल्या आहेत. आता पुढील आठवड्यात कोण कुणाला मात देणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .रात्री ३ ला हल्ला झाला, गोविंदाच्या हातात बंदूक होती म्हणून... अभिनेत्याच्या मॅनेजरचा धक्कादायक खुलासा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.