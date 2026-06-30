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कमळी शोधणार सरोजच्या मृत्यूचं सत्य ते जय वाचवणार शरूचा जीव; या आठवड्यात तुमच्या आवडत्या मालिकांमध्ये काय घडणार?

ZEE MARATHI SERIAL LATEST UPDATE: झी मराठीच्या तीन मालिकांमध्ये 'कमळी', 'तारिणी' आणि 'सनई चौघडे'मध्ये येत्या आठवड्यात मोठे ट्विस्ट येणार आहेत.
zee marathi serials

zee marathi serials

esakal

Payal Naik
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आपल्या आवडत्या मालिकेत पुढे काय घडणार, याची उत्सुकता प्रत्येक प्रेक्षकाला असते. प्रत्येक आठवड्यात कथा नव्या वळणावर येते आणि त्यातून प्रेक्षकांसाठी अनेक भावनिक, थरारक आणि अनपेक्षित क्षण घेऊन येते. म्हणूनच या आठवड्यात 'सनई चौघडे' , 'कमळी' आणि ' तारिणी' या मालिकांमध्ये कोणते महत्त्वाचे प्रसंग पाहायला मिळणार आहेत, हे जाणून घेऊया

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