Premier

आजोबा आर्मीत, वडील सीआयडीमध्ये ; अभिनेत्री नाही तर 'या' क्षेत्रात करायचं होतं प्राजक्ता माळीला करिअर !

Prajakta Mali Want To Do Career In This Field Instead Actress : अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने तिला नक्की कोणत्या क्षेत्रात करिअर करायचं होतं यावर खुलासा केला होता. काय म्हणाली प्राजक्ता जाणून घेऊया.
आजोबा आर्मीत, वडील सीआयडीमध्ये ; अभिनेत्री नाही तर 'या' क्षेत्रात करायचं होतं प्राजक्ता माळीला करिअर !
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : महाराष्ट्राची क्रश म्हणून जी अभिनेत्री सतत चर्चेत असते ती म्हणजे प्राजक्ता माळी. आजवर प्राजक्ताने फक्त अभिनेत्री म्हणूनच नाही तर उत्तम नृत्यांगना म्हणून ओळख कमावली आहे. याबरोबरच प्राजक्ता एक बिझनेसवुमनही आहे. प्राजक्तराज हा तिचा ज्वेलरी ब्रँड आहे तर तिची भरतनाट्यम शिकवणारी संस्था पुण्यात आहे. याशिवाय ती एक निर्मातीही आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
prajakta mali
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com