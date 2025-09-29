आजोबा आर्मीत, वडील सीआयडीमध्ये ; अभिनेत्री नाही तर 'या' क्षेत्रात करायचं होतं प्राजक्ता माळीला करिअर !

Marathi Entertainment News : महाराष्ट्राची क्रश म्हणून जी अभिनेत्री सतत चर्चेत असते ती म्हणजे प्राजक्ता माळी. आजवर प्राजक्ताने फक्त अभिनेत्री म्हणूनच नाही तर उत्तम नृत्यांगना म्हणून ओळख कमावली आहे. याबरोबरच प्राजक्ता एक बिझनेसवुमनही आहे. प्राजक्तराज हा तिचा ज्वेलरी ब्रँड आहे तर तिची भरतनाट्यम शिकवणारी संस्था पुण्यात आहे. याशिवाय ती एक निर्मातीही आहे..नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या प्रवासावर भाष्य केलं. यावेळी तिने तिला नक्की कशामध्ये करिअर करायचं होतं यावर खुलासा केला. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. .प्राजक्ताने नुकतीच सोनी मराठी चॅनेलचा नवीन शो एमएचजे अनप्लगडला मुलाखत दिली. यावेळी ती म्हणाली की,"लहानपणी जेव्हा विचारलं जायचं की तू कोण होणार ? त्यावर माझ्याकडे कोणतंही उत्तर नसायचं. म्हणजे माझं असं काही ठरलेलं नव्हतं. पण मला कायमच समाजकार्यात रस होता. सेवा करावी असं मला वाटायचं कारण ते आमच्या घरात आहे. माझे आजोबा म्हणजे वडिलांचे वडील यांनी खूप लांबून पाणी वगैरे आणून पुण्यात झाड जगवली आहेत. ते पुण्यात शेती करायचे. आईचे वडील हे आर्मीमध्ये होते. माझे वडील सीआयडीमध्ये होते. "."त्यामुळे पहिल्यापासून वाटायचं की आपलंही हेच काम आहे. त्यामुळे असं वाटायचं की मी एकत्र पोलीस व्हावं किंवा शिक्षक व्हावं. पण डान्समध्ये माझ्या आईने तिच्या इच्छेने मला टाकलं. माझा स्वभाव असा आहे की मला जर कोणती गोष्ट करण्यासाठी दिली तर मी झापड लावून त्यावर काम करते. एक टक्का पण बोट ठेवायला जागा नाही ठेवायची." असं ती पुढे म्हणाली.."माझं ठरलेलं नव्हतं की आयुष्यात काय करायचं. पण ते एकातून एक होत गेलं, माझ्या आईला मी डॉक्टर व्हावं असं वाटत होतं पण मला नृत्यात पुढचं शिक्षण घ्यावं म्हणून मी आर्ट्स घेतलं आणि ललित कला केंद्रातून पुढील शिक्षण घेतलं.".Box Office : दशावतारच्या ताकदीसमोर बॉलिवूडची हवा टाईट ! 20 कोटींचा टप्पा गाठण्यासाठी हवेत फक्त इतके लाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.