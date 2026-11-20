IRON MAN TRANSFORMATION INTO THE IRON THING EXPLAINED: मार्व्हलच्या चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. जगभरात लोकप्रिय असलेला आयर्न मॅन म्हणजेच टोनी स्टार्कचा आता एक नवा आणि वेगळा अवतार पहायला मिळणार आहे. मार्व्हलने आपल्या येणाऱ्या कॉमिक स्टोरीलाइनमध्ये टोनी स्टार्कला चक्क 'आयर्न थिंग' या भयानक रुपात दाखवलं आहे. विशेष म्हणजे, या नव्या अवतारात टोनी स्टार्क नेहमीसारखा हायटेक सूट घातलेला सुपरहिरो नसून एका महाकाय राक्षसी प्राण्यासारखा दिसणार आहे..कसा झाला टोनी स्टार्कचा 'आयर्न थिंग' अवतार?मार्व्हलच्या 'हल्क वॉर' या कॉमिक स्टोरीलाइनमध्ये हा मोठा बदल पाहायला मिळणार आहे. या कथेत ब्रूस बॅनरच्या हल्कचं एक दुष्ट रूप म्हणजेच 'इन्फर्नल हल्क' समोर येतं. या इन्फर्नल हल्ककडून पराभूत झाल्यानंतर टोनी स्टार्कचं रूपांतर एका भयानक प्राण्यात होतं. या नव्या रूपाला 'द आयर्न थिंग' असं नाव देण्यात आलं आहे. .आयर्न थिंगचा अवतार टोनी स्टार्कच्या नेहमीच्या रुपापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. तो खूप महाकाय आणि विद्रुप दाखवण्यात आला आहे. तसंच त्याचं शरीर हे हल्कपेक्षाही मोठं आणि मजबूत दाखवण्यात आलं आहे. त्याच्या चेहऱ्यावर फक्त एक राखाडी रंगाचा मास्क पहायला मिळतोय..कधी रिलीज होणार 'हल्क वॉर: इन्फर्नल रेज'?मार्व्हलची ही नवी कथा 'Hulk War: Infernal Rage' या कॉमिकच्या पहिल्या भागातून समोर येणार असल्याचं सांगितलं जातय. तसंच या कॉमिकचा पहिला अंक फेब्रुवारी २०२७ मध्ये रिलीज होणार असं बोललं जातय. या कथेत 'एल्डेस्ट' नावाची एक प्राचीन शक्ती ब्रूस बॅनरच्या हल्कच्या शरीरावर ताबा मिळवते आणि त्यातून इन्फर्नल हल्कचा जन्म होतो. .अशोक खरातने दिपाली सय्यदला दाखवले चिंचोके अन् पाण्याची बाटली; अभिनेत्रीनं सांगितला किस्सा, म्हणाल्या; 'तो माझ्या ऑफिसमध्ये आला होता'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.