नीना गुप्तांच्या लेकीचं जन्म सर्टिफिकेट कोण चोरलं? मसाबाचा धक्कादायक खुलासा, म्हणाली...'मला अनैतिक सिद्ध करायचं होतं'

अभिनेत्री नीना गुप्ता आणि मसाबा गुप्ता या मनोरंजन श्रेत्रातील सगळ्यात मजबूत आई-मुलगी आहेत. दोघीही समाजाने लावलेल्या चुकीच्या नियमांचा नेहमीच विरोध करताना पहायला मिळतात. नीना गुप्ता आणि मसाबा यांनी त्यांच्या आयुष्यात अनेक कठीण परिस्थितींचा सामना केला आहे. नीना गुप्ता यांनी लग्न न करता मुलीला जन्म दिला होता. त्यामुळे संपुर्ण समाज तिच्या विरोधात होता. अशातच नीना गुप्ताची लेक मसाबाने जन्मानंतर झालेल्या त्रासाबद्दल भाष्य केलं आहे. यावेळी तिने अनेक गोष्टींचा खुलासा केला. .नीना गुप्ताने लग्नाआधीच दिला मुलीला जन्ममसाबा गुप्ताचा जन्म 2 नोव्हेंबर 1989 रोजी झाला. नीना गुप्ता आणि वेस्टइंडीजचा क्रिकेटर विवियन 'विव' रिचर्ड्स यांची मुलगी मसाबा आहे. लग्नाला विवियनने नकार दिल्यानंतर नीनाने मसाबाचा सिंगल मदर म्हणून स्वीकार केला. जेव्हा निना गुप्ता लग्नाशिवाय गर्भवती होती, त्यावेळी तिच्यावर प्रचंड टीका करण्यात आली. मसाबाने असाही खुलासा केला की, एका मीडिया पोर्टलने नीना गुप्ता यांच्या वयक्तिक गोष्टींचं उल्लंघन केलं होतं. .'मी अनैतिक संबंधातून जन्मलेली मुलगी आहे'फॅशन डिझायनर मसाबाने सांगितलं की, ' माझं बर्थ सर्टफिकेट चोरी करण्यात आलं होतं. त्यानंतर ते प्रेसमध्ये लीक करण्यात आलं. मी अनैतिक संबंधातून जन्मलेली असल्याचं माहिती करण्यासाठी ते चोरण्यात आलं होतं. 'माझा जन्म ज्या रुग्णालयात झाला होता, तिथून ते सर्टफिकेट चोरण्यात आलं होतं.' मी ९, १० वर्षांची असताना मला या गोष्टी समजल्या. परंतु मला माहिती नाही, हे का करण्यात आलं? काही लोक फार वाईट असतात.'.दरम्यान नीना गुप्ताने पिंकविलाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलेलं की, 'ती सिंगल मदर असल्याचं कधीच मानत नाही. लग्नानंतर दोन वर्ष मसाबाचं तिच्या वडिलांनी पालन-पोषण केलेलं आहे. त्यांनी तिच्यासाठी सगळं काही सोडलं होतं.' तसंच मुलाखतीत बोलताना नीना गुप्ता यांनी त्यांच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल तसंच लग्नाआधी आई झाल्यानंतर झालेल्या टीकेवर स्पष्ट मत व्यक्त केलय.