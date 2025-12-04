नीना गुप्तांच्या लेकीचं जन्म सर्टिफिकेट कोण चोरलं? मसाबाचा धक्कादायक खुलासा, म्हणाली...'मला अनैतिक सिद्ध करायचं होतं'

Premier

Neena Gupta’s Daughter Masaba Opens Up: नीना गुप्तांच्या मुलगी मसाबा गुप्ताने धक्कादायक खुलासा करत सांगितलं की तिचं जन्म सर्टिफिकेट हॉस्पिटलमधून चोरी करून प्रेसमध्ये लीक करण्यात आलं. तिला ‘नाजायज मुलगी’ ठरवण्यासाठी काही जणांनी हे पद्धतशीरपणे केल्याचं मसाबाने सांगितलं.
अभिनेत्री नीना गुप्ता आणि मसाबा गुप्ता या मनोरंजन श्रेत्रातील सगळ्यात मजबूत आई-मुलगी आहेत. दोघीही समाजाने लावलेल्या चुकीच्या नियमांचा नेहमीच विरोध करताना पहायला मिळतात. नीना गुप्ता आणि मसाबा यांनी त्यांच्या आयुष्यात अनेक कठीण परिस्थितींचा सामना केला आहे. नीना गुप्ता यांनी लग्न न करता मुलीला जन्म दिला होता. त्यामुळे संपुर्ण समाज तिच्या विरोधात होता. अशातच नीना गुप्ताची लेक मसाबाने जन्मानंतर झालेल्या त्रासाबद्दल भाष्य केलं आहे. यावेळी तिने अनेक गोष्टींचा खुलासा केला.

