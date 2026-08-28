४३ वर्षांनंतर ‘मासूम’ची नवी कहाणी; ए. आर. रहमान यांनी रेकॉर्ड केली 3 गाणी

AR RAHMAN THREE SONGS: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक शेखर कपूर यांचा मासूम: द नेक्स्ट जनरेशन’ या सिनेमाची सगळीकडे चर्चा रंगातना पहायला मिळतेय. ४३ वर्षांपूर्वी प्रदर्शित केलेल्या 'मासूम' या सिनेमाचा नवीन आविष्कार या सिनेमात पहायला मिळणार आहे. दरम्यान अशातच या सिनेमाबाबत एक मोठी गोष्ट समोर आलीय. ए. आर. रहमान यांनी या चित्रपटासाठी काम सुरू केलं असून त्यांनी तब्बल तीन गाणी रेकॉर्ड केल्याची माहिती समोर आलीय..'मासूम : द नेक्स्ट जनरेशन' या सिनेमात संगीताची जबाबदारी ए. आर रहमान सांभाळणार आहे. माहितीनुसार लॉस एंजेलिसमध्ये सिनेमासाठी ३ गाणी रेकॉर्ड करण्यात आली आहेत. तसंच या सिनेमाचे सहनिर्माते सुद्धा रहमान हेच आहेत. त्यामुळे शेखर कपूर आणि ए. आर. रहमान यांची जोडी पुन्हा एकदा एकत्र आली आहे..शेखर कपूर आणि ए. आर. रहमान यांचं नातं सर्वांनाच माहित आहे. दोघांनी २००२ पासून एकत्र काम केलंय. लंडनमध्ये साकारलेल्या ‘बॉम्बे ड्रीम्स’ या बॉलिवूड शैलीतील म्युझिकलसाठी त्यांनी एकत्र काम केलं होतं. त्यामुळे या प्रोजेक्टमध्ये दोघांची मैत्री आणि व्यावसायिक भागीदारी कायम राहिलीय. .‘मासूम: द नेक्स्ट जनरेशन’ हा शेखर कपूर यांच्या १९८३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या आयकॉनिक ‘मासूम’ चित्रपटाचा नवा भा आहे. या सिनेमता कुटुंबातील बदलतं वातावरण, ओळख आणि पिढ्यानपिढ्यांमध्ये बदलत आलेले नातेसंबंध याच्यावर प्रकाश टाकणारा हा सिनेमा आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना सिनेमाबाबत उत्सुकता लागलीय. .Surendran Nair Art : मिथक, स्मृती आणि विनोदातून जग पाहणारे चित्रकार; सुरेंद्रन नायर यांची अनोखी कला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.