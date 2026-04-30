‘मास्टरशेफ ऑस्ट्रेलिया’मध्ये मराठमोळ्या श्वेता साकोडेची दमदार एन्ट्री; महाराष्ट्रीयन पदार्थांनी जिंकली परीक्षकांची मनं

Shweta Sakode MasterChef Australia contestant: जगभर मोठा प्रेक्षकवर्ग असलेला कुकरी रिअॅलिटी शो म्हणजे 'मास्टरशेफ'. भारतासह अनेक देशांमध्ये हा शो चालतो, मात्र भारताव्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलियामध्येही हा शो प्रचंड प्रमाणात पाहीला जातो.याच शोमध्ये सध्या एका मराठमोळ्या स्पर्धकाने खास छाप पाडली आहे. नागपूरची श्वेता साकोडे हिने आपल्या पारंपरिक महाराष्ट्रीयन पदार्थांच्या जोरावर या प्रतिष्ठित स्पर्धेत स्थान मिळवत अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..मुळची नागपूरची असलेली श्वेता लग्नानंतर २०१३ मध्ये मेलबर्न Melbourne इथे आपल्या नवऱ्यासोबत शिफ्ट झाली. व्यवसायिकदृष्ट्या डेंटिस्ट असलेली श्वेता सध्या क्लिनिकल रिसर्च क्षेत्रात काम करते. वेगवेगळ्या आजारांवरच्या औषधांचं संशोधन आणि चाचण्या करण्याचं काम करता करता तिने आपल्या पाककलेच्या आवडीला एका नव्या स्वरूपात साकार केलं..२०२० पासून तिने सोशल मीडियावर पारंपरिक मराठी पदार्थांच्या रेसिपी शेअर करायला सुरुवात केली. सण-उत्सवानुसार खास महाराष्ट्रीयन पदार्थ बनवून त्यांचे व्हिडीओ आणि रेसिपी ती लोकांसोबत शेअर करते. दिवाळीचा फराळ असो किंवा बैलपोळ्याचा नैवेद्य, तिच्या पदार्थांना नेटकऱ्यांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळतो. कुटुंबाच्या सततच्या सपोर्टमुळे ती इथे पर्यंत आली आहे..स्वतःच्या कौशल्याला नवीन दिशा देण्यासाठी श्वेताने 'मास्टरशेफ ऑस्ट्रेलिया' (MasterChef Australia) मध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. अनेक कठीण ऑडिशन्स आणि मुलाखतींच्या टप्प्यांनंतर तिची निवड झाली. स्पर्धेच्या तयारीसाठी तिला काही महिन्यांचं खासट्रेनिंग घ्यावं लागलं. त्या काळात तिने जागतिक स्तरावरच्या कुकींगच्या वेगवेगळ्या पद्धती आणि टेक्निक्स आत्मसात केल्या..या स्पर्धेदरम्यान श्वेताने परीक्षकांसमोर अनेक पारंपरिक महाराष्ट्रीयन पदार्थ सादर केले. मराठी खाद्यसंस्कृतीची चव आणि वैशिष्ट्य जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा तिचा प्रयत्न विशेष ठरत आहे. सध्या ती स्पर्धेतील अंतिम ४० स्पर्धकांमध्ये पोहोचली असून तिच्या पुढील प्रवासाकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे.