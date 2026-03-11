प्रियांका चोप्राच्या नणंदेचं झालं निधन, अवघ्या ३० व्या दुर्लभ आजारामुळे झाला मृत्यू

NICK JONAS PAYS EMOTIONAL TRIBUTE AFTER MAYA KIBEL’S DEATH: हॉलिवूड आणि बॉलिवूड विश्वामध्ये स्वत:ची एक वेगळी ओळख करणारी अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा हिच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. निकची मानलेली बहीण माया किबेल हिचं दु:ख निधन झालं आहे. ती फक्त 30 वर्षांची होती. गेल्या काही दिवसापासून ती एका गंभीर आजाराचा सामना करत होती. दरम्यान मायाची आई कियोको किबेल हिने तिच्या निधनाची बातमी दिलीय. .माया आणि प्रियांका चोप्राचा पती नीक जोनस हे लहानपणापासून एकत्र होते. तिच्या जाण्याने जोनस कुटुंबीय सुद्धा दु:खात आहे. माया आणि नीक हे लहानपणी शेजारी-शेजारी राहायचे. तिच्या आईने पोस्ट करत लिहलं की, 'माया ही विल्सन नावाच्या आजाराने ग्रासलेली होती. खुप प्रयत्न करुनही तिच्या शरीराने साथ दिली नाही. ७ मार्च रोजी ती बेशुद्ध पडली. तिचं हृदय आणि फुफ्फुसानं काम करणं बंद केलं होतं. तिला इतका त्रास व्हायचा की, ती रडत रडतच झोपायची'.दरम्यान या पोस्टवर निक जोनसने कमेंट्स करत दु:ख व्यक्त केलीय. 'तू कायम माझी बहीण राहशील आणि मी नेहमी तुझ्यासोबत असेन' असं म्हणत त्याने श्रद्धांजली वाहिली आहे. जोनस आणि माया यांचं लहानपणापासून खुप जवळचं नातं होतं. ती जोनस कुटुंबाचा एक भाग असल्यासारखी होती. मायाच्या सोशल मीडियावर जोनास ब्रदर्शचे अनेक लहानपणीचे फोटो आहेत. .सोनाली कुलकर्णीच्या भावाचं निधन; भावुक पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ‘तु हे जग सोडून...’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.