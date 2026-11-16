पतीच्या निधनानंतर मयुरी देशमुखने कसा केला स्वतःला सावरायचा प्रयत्न? म्हणाली, “बाहेर येणं अवघड होतं पण...”

MAYURI DESHMUKH OPENS UP ABOUT HER DIFFICULT PHASE: मराठी मनोरंजनविश्वीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री मयुरी देशमुख ही 'खुलता कळी खुलेना' या मालिकेतून घराघरात पोहचली. या मालिकेमुळे तिला एक वेगळी ओळख मिळाली. परंतु मयुरीच्या आयुष्यात एक असा काळ आला होता जेव्हा ती पुर्णपणे खचून गेली होती. २०२० मध्ये मयुरीचा पती अभिनेता आशुतोष भाकरे याने जीवन संपवलं होतं. त्यावेळी सिनेसृष्टीसह स्वत: मयुरीला मोठा धक्का बसला होता. या सगळ्या परिस्थितीतून ती कशी बाहेर आली? याबद्दल तिने सांगितलंय. .मयुरीनं नुकतीच लोकशाहीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिला तिच्या भूतकाळाबद्दल विचारण्यात आलं. यावर बोलताना ती म्हणाली की, 'जेव्हा तुम्ही भूतकाळ विसरून वर्तमानकाळात जगायचा प्रयत्न करता, तेव्हा वाटतं की, हे खूप सोपं आहे. परंतु जेव्हा ते जगण्याची वेळ येते तेव्हा कळतं की, कोणाचा कितीही पाठिंबा असला, कोणीही कितीही खंबीर उभं असलं, किंवा कितीही चांगला मित्र-परिवार असला तरी अशा गोष्टीमुळे तुमच्या पायाखालची जमीन सरकते. ज्या गोष्टीची कधी तुम्ही कल्पना केली नाही अशा गोष्टी आयुष्यात घडत असतात. हळूहळू तुम्ही त्यातून तुम्ही सावरण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु कधीतरी अशी वेळ येते तेव्हा तुम्ही पुन्हा त्याच जागेवर जाऊन बसतात.'.'परंतु हळुहळु वेळ गेल्यावर सगळं ठीक होतं, हे तुमच्या लक्षात येतं. तेव्हा मी मला दु:ख होणार, वाईट वाटणार हे सगळं स्वीकारलं होतं. त्यामुळे मी ठरवलं. मला असं जगायचं नाहीय, मग मी पुन्हा उभी राहिले.' असं मयुरी म्हणाली..दरम्यान मयुरी आणि आतुशोष यांचं २०१६ मध्ये लग्न झालं होतं. परंतु २०२० मध्ये त्याने नांदेडच्या राहत्या घरी जीवन संपवलं. त्यावेळी तो केवळ ३२ वर्षांचा होता. पतीच्या निधनानंतर तिने कठीण काळाचा सामना करत अभिनय क्षेत्रातील प्रवास सुरु ठेवला. .बापरे! पोटात होती आलिया तरी आई सोनी राजदान दिवसाला ओढायच्या 100 सिगारेट? म्हणाल्या...'मला सतत...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.