हिंदी मालिकांनंतर मयुरी देशमुख पुन्हा रंगमंचावर, ‘सविता दामोदर परांजपे’ नाटकात पुन्हा दिसणार अभिनेत्री

अभिनेत्री मयुरी देशमुख ही लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. गेल्या काही दिवसात मयुरी हिंदी मालिकांमध्ये पहायला मिळाली. त्यानंतर आता पुन्हा रंगभुमीवर परतणार आहे. येत्या काळात तिचं नवीन नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .मराठी प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरलेली अभिनेत्री मयूरी देशमुख पुन्हा एकदा रंगमंचावर येण्यासाठी सज्ज झाली आहे. खुलता कळी खुलेना' मालिकेतील भूमिका तिला लोकप्रियतेच्या शिखरावर येऊन गेली होती. मराठी मनीरंजन क्षेत्रात चांगली ओळख निर्माण केल्यानंतर मयूरीने काही काळ निवडक प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले. लॉकडाऊन काळात आलेल्या वैयक्तिक संकटानंतर तिच्या अभिनय प्रवासाला काही काळाचा विराम मिळाला, पण याच काळात हिंदी मालिकेची संधी मिळताच तिने पुन्हा कामाकडे वळण्याचा निर्णय घेतला.. मयुरी म्हणाली, "हिंदी इंडस्ट्रीत जाणं माझ्यासाठी पूर्णपणे अनपेक्षित होतं. सुरुवातीला हिंदी मालिकांच्या ऑडिशनमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव जाणवत असला, तरी एका ऑडिशनमधील माझ्या अभिनयामुळे मला इमली मालिका मिळाली. या भूमिकेला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने मी अभिनयाची नवी दिशा गाठली.".हिंदीमध्ये मिळालेल्या यशानंतर मयुरी आता पुन्हा रंगभूमीकडे वळली आहे. येत्या काळात 'सविता दामोदर परांजपे या नाटकात ती झळकणार असून, या नाटकाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे. यापूर्वी तिने 'डिअर आजी' लिहून नाटकका माणूनही स्वतची छाप पाडली होती.