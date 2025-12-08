Premier

हिंदी मालिकांनंतर मयुरी देशमुख पुन्हा रंगमंचावर, ‘सविता दामोदर परांजपे’ नाटकात पुन्हा दिसणार अभिनेत्री

Actress Mayuri Deshmukh Makes a Powerful Comeback to Marathi Theatre:हिंदी मालिकांमध्ये यश मिळवल्यानंतर अभिनेत्री मयुरी देशमुख पुन्हा एकदा मराठी रंगभूमीकडे वळत आहे. ‘सविता दामोदर परांजपे’ या नवीन नाटकात ती झळकणार असून, प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
Apurva Kulkarni
अभिनेत्री मयुरी देशमुख ही लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. गेल्या काही दिवसात मयुरी हिंदी मालिकांमध्ये पहायला मिळाली. त्यानंतर आता पुन्हा रंगभुमीवर परतणार आहे. येत्या काळात तिचं नवीन नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

