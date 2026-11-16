खुलता कळी खुलेना' नंतर मालिकांपासून दूर का होती मयुरी देशमुख? आता सांगितलं कारण, म्हणाली- त्या मालिकेनंतर...

झी मराठीवरील गाजलेली मालिका 'खुलता कळी खुलेना' मधून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री मयुरी देशमुख हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं. तिच्या दिसण्याचं आणि अभिनयाचं प्रचंड कौतुक झालं. या मालिकेत ती मुख्य भूमिकेत झळकली होती. मात्र या मालिकेनंतर ती मराठी मालिकांमध्ये दिसली नाही. प्रेक्षक तिच्या पुढील मालिकेची वाट पाहत होते मात्र त्यानंतर ती मालिकांमध्ये दिसलीच नाही. आता नुकत्याच लोकशाही;या दिलेल्या मुलाखतीत मयुरीने तिच्या या निर्णयामागचं कारण सांगितलं आहे. .या मुलाखतीत मयुरी म्हणाली, '‘खुलता कळी खुलेना’नंतर मालिकांच्या बाबतीत माझं सूरताल काही जुळलं नाही. मला हवे तसे विषय मिळत नव्हते. त्यामुळे मी जाणीवपूर्वक अभिनयातून ब्रेक घेतला, असं काही नव्हतं. पण मला अपेक्षित असलेलं काम मिळत नव्हतं. त्यामुळे मी लिखाणाकडे वळले. हिंदी मालिकेत काम केल्यानंतर लोकांना असं वाटू लागलं की आता ही मराठीत काम करत नाहीये. पण तसं अजिबात नाही. माझा एकदम साधा नियम आहे. ज्या भाषेत मला चांगलं काम मिळणार, ते काम मी करणार.'.ती सतत दिसत राहणं महत्वाचं वाटत नसल्याचं सांगत म्हणाली, 'कामातूनच लोकप्रियता मिळाली पाहिजे आणि त्यामुळे माझाला कल टिकवणं लोकप्रियतेपेक्षा जास्त आपलं काम... एकंतर चांगलं काम मिळवणं हा अट्टाहास. जे काम मिळवलं त्याच्यामध्ये आधीच्या कामापेक्षा चांगलं काम करणं. मी आर्टिस्ट म्हणून ग्रो होणं हा माझा नेहमी सेंटर पॉइंट होता. मग त्याच्या अराऊंड हे सगळं येतं. लोकप्रियता त्याच्याने येते. मला अगदी वाटतं की मी लोकप्रियता टिकवावी म्हणून असे विशेष प्रयत्न नाही केले. बेसिक गोष्टी केल्या आहेत. म्हणजे सोशल मीडिया अकाऊंट. कारण ते आता मँडेटरी झालं आहे.'.ती पुढे म्हणाली, 'लोकप्रियता टिकवणे हा माझा कल नव्हता. कारण मी याबाबतील प्रचंड प्रामाणिक आहे. मी काम चांगलं केलं तर मी लोकांना पसंत पडेल. मी चर्चेत रहावं म्हणून काही करणं तो माझा पिंड नाहीये. त्यामुळे मला ते बऱ्याच वेळा सोशल मीडियावाले किंवा पीआरवाले म्हणतात काय... जात जा जरा पार्टीला. रहा चर्चेत. माझं वेगळं मत आहे. त्याच्यामुळे तो ट्रॅक जरा स्लो असेल.'.जटायूचा पंख कापल्यावर रावण त्याचं नख तोडून स्वतःकडे का ठेवतो? जटायूच्या नखात असं काय होतं? नेटकऱ्यांनी सांगितलं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.