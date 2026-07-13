'मला त्या अदृश्य हातांची आठवण येतेय' किमोथेरिपी झाल्यानंतर मेधा मांजरेकरांची भावुक पोस्ट, म्हणाल्या...

MEDHA MANJREKAR HEALTH UPDATE AFTER CANCER TREATMENT: मराठी सिनेसृष्टीत मेधा मांजरेकर यांनी अनेक सिनेमे केलेत. त्यांचा नटसम्राट, दे धक्का हा सिनेमा प्रचंड हिट झाला. दरम्यान अशातच मेधा मांजरेकर यांनी एक भावुक पोस्ट शेअर केलीय. तिची पोस्ट पाहून चाहत्यांना धक्का बसलाय. मेधा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत गंभीर आजाराचा खुलासा केलाय. तसंच आता जी अवस्था झाली त्याचा खुलासा सुद्धा केलाय. .मेधा मांजरेकर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत लिहलं की, 'आयुष्यात काही प्रवास तुम्हाला कायमचे बदलून टाकतात. हा प्रवास माझ्यासाठी तसाच काहीचा होता. आता माझ्या ट्रीटमेंटचा एक टप्पा संपत आलाय. आता माझा वाढदिवस सुद्धा जवळ येतोय. मी त्या आजाराच्या निदानाकडे नाही, सर्जरीकडे नाही, किमोथेरपीकडे फक्त मागे वळून पाहत नाही तर मला मागे फक्त एक दैवी संकेत आठवतोय. मला त्या अदृश्य मदतीच्या हाताची जाणीव होतोय.'.'लोक मला अनेकदा विचारतात की, तु यातून कशी बाहेर आलीस? तर मला याचं उत्तर द्यायचं ते म्हणजे, मी या वाटेवर कधीच एकटी चालले नाही. कारण मला जेव्हा जेव्हा वाटायचं की, पुढं मी पाऊल टाकू शकत नाही. तेव्हा माझ्या शेजारी कोणीतरी उभं राहयचं, ते ही मला साथ देण्यासाठी. तो देवाने माझा हात पकडण्याचा एक मार्ग होता.'.'प्रत्येक वेळी देव दैवी रुपातच प्रगट होत असतो. कधी कधी तो तुमच्या आजुबाजुच्या लोकातून तुमच्या सोबत असतो. माझ्यासाठी ज्या अनोळखी व्यक्ती होत्या, पुढे जाऊन त्याच व्यक्ती माझ्यासाठी आशीर्वाद ठरल्यात. या प्रवासात ही सुद्धा जाणिव झाली की, आपलं मुलं कळत नकळत आपले मुलेच आपल्या आईचा हात हातात घेतात. त्यामुळे माझा हात धरल्याबद्दल तुम्हा दोघींचे सुद्धा खूप आभार.'.'तू का आला नाहीस?' असं म्हणत न जन्मलेल्या बाळाला पत्रं लिहायच्या ओम पुरी यांच्या पहिल्या पत्नी, बसलेला मानसिक धक्का.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.