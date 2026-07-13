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'मला त्या अदृश्य हातांची आठवण येतेय' किमोथेरिपी झाल्यानंतर मेधा मांजरेकरांची भावुक पोस्ट, म्हणाल्या...

MEDHA MANJREKAR AFTER CHEMOTHERAPY EMOTIONAL POST:किमोथेरपीनंतर अभिनेत्री मेधा मांजरेकर यांनी सोशल मीडियावर भावुक पोस्ट शेअर करत उपचारांचा प्रवास, गंभीर आजाराशी दिलेली झुंज आणि प्रत्येक टप्प्यावर साथ देणाऱ्या कुटुंबीयांसह 'अदृश्य हातांचे' आभार मानले.
MEDHA MANJREKAR CHEMOTHERAPY

MEDHA MANJREKAR CHEMOTHERAPY

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MEDHA MANJREKAR HEALTH UPDATE AFTER CANCER TREATMENT: मराठी सिनेसृष्टीत मेधा मांजरेकर यांनी अनेक सिनेमे केलेत. त्यांचा नटसम्राट, दे धक्का हा सिनेमा प्रचंड हिट झाला. दरम्यान अशातच मेधा मांजरेकर यांनी एक भावुक पोस्ट शेअर केलीय. तिची पोस्ट पाहून चाहत्यांना धक्का बसलाय. मेधा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत गंभीर आजाराचा खुलासा केलाय. तसंच आता जी अवस्था झाली त्याचा खुलासा सुद्धा केलाय.

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