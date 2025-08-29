Premier

जयंत खऱ्या आयुष्यात कसाय? लक्ष्मी निवासच्या जयंतच्या अभिनयाबद्दल बोलताना भाऊ म्हणाला... 'खऱ्या आयुष्यात त्याने झुरळ...'

Megha Jadhav’s Brother Mandar Reveals the Truth About Jayant’s Role in Laxmi Nivas: मेघन जाधव ‘लक्ष्मी निवास’ मालिकेत जयंतची भूमिका साकारतोय. मालिकेत तो निगेटिव्ह दिसतो पण खऱ्या आयुष्यात तो अगदीच वेगळा असल्याचं त्याचा भाऊ मंदार, वहिनी आणि आई यांनी सांगितलं.
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 मेघन जाधव ‘लक्ष्मी निवास’ मालिकेत जयंतची निगेटिव्ह भूमिका करतो.

2 त्याचा भाऊ मंदार, वहिनी आणि आई यांनी त्याचा खरा स्वभाव उलगडला.

3 गणेशोत्सवानिमित्त मुलाखतीत मजेशीर किस्से आणि आठवणी शेअर केल्या.

