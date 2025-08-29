जयंत खऱ्या आयुष्यात कसाय? लक्ष्मी निवासच्या जयंतच्या अभिनयाबद्दल बोलताना भाऊ म्हणाला... 'खऱ्या आयुष्यात त्याने झुरळ...'

1 मेघन जाधव ‘लक्ष्मी निवास’ मालिकेत जयंतची निगेटिव्ह भूमिका करतो.2 त्याचा भाऊ मंदार, वहिनी आणि आई यांनी त्याचा खरा स्वभाव उलगडला.3 गणेशोत्सवानिमित्त मुलाखतीत मजेशीर किस्से आणि आठवणी शेअर केल्या..मेघन जाधव मराठी मालिकाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेता आहे. सध्या तो लक्ष्मी निवास मालिकेत जयंतच्या भूमिकेत आहे. लक्ष्मी निवास मालिकेत त्याच्या भूमिकेबद्दल खुप वेळा चर्चा होताना पहायला मिळते. अनेक वेळा त्याच्या जान्हवीला दिलेल्या शिक्षेमुळे त्याला ट्रोल सुद्धा करण्यात येत. दरम्यान अशातच आता मेघन जाधव याचा भाऊ मंदार जाधवने राजश्री मराठीला भेट दिली. यावेळी त्याने मेघन करत असलेल्या जयंतच्या पात्राबद्दल सांगितलय..गणेशोत्सवानिमित्त मंदार जाधव आणि मेघन जाधव यांच्या घरी बाप्पाचं आगमन झालय. यावेळी त्यांनी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये दोन्ही भावांनी त्यांच्या लहानपणीच्या गणेशउत्सवातील आठवणी सांगितल्या आहे. यावेळी बोलताना मंदारने मेघनच्या जयंतच्या अभिनयाबद्दल सांगितलं आहे..मंदार भावाच्या जयंत पात्राच्या अभिनयाबद्दल बोलताना म्हणाला की, 'तो कमाल अभिनेता आहे. तो जयंतचं पात्र खरंच खूप छान पद्धतीने करतोय. परंतु तुम्हाला माहितीय का, स्वभावाच्या विरुद्ध तो काम करतोय, त्याचं कमाल वाटतय. म्हणून त्याची भूमिका इतकी हीट होतेय. आणि ती प्रेक्षकांना आवडतो सुद्धा.'.मुलाखतीत पुढे मेघनचं त्याच्या आईने आणि वहिनीने सुद्धा कौतूक केलय. त्याची वहिनी बोलताना म्हणाली की, 'जसं मंदार बोलला, मेघन जयंतासारखा नाहीय. कारण आमच्या कुटुंबात झुरळ कोणीच खाल्लं नव्हतं, पण ते मेघननं खाल्लं.' तर आई प्रतिक्रिया देताना म्हणाली की, 'मालिकेतील जयंत कसाही असूदेत पण मेघन खऱ्या आयुष्यात बायकोला कधी ओरडणार सुद्धा नाही.'.FAQs.लक्ष्मी निवास मालिकेत मेघन जाधव कोणती भूमिका करतो?तो जयंतची भूमिका करतो..मंदार जाधवने मेघनच्या अभिनयाबद्दल काय सांगितलं?त्याने सांगितलं की मेघन मालिकेत खलनायक करतो पण खऱ्या आयुष्यात तो पूर्णपणे वेगळा आहे..वहिनीने मेघनबद्दल कोणता किस्सा सांगितला?तिने सांगितलं की आमच्या घरी कुणी झुरळ खाल्लं नव्हतं पण मेघननं खाल्लं..मेघनच्या आईने काय प्रतिक्रिया दिली?आई म्हणाली की मालिकेत निगेटिव्ह असला तरी खऱ्या आयुष्यात बायकोला कधी ओरडणार नाही..गुंड्याभाऊ हरपले ! ज्येष्ठ अभिनेते बाळ कर्वे यांचे निधन; मराठी सिनेविश्वावर शोककळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.