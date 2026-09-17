लग्नानंतर स्वयंपाक शिकली मेघना एरंडे; म्हणाली- माहेरची आणि सासरची लोकं गणेशोत्सवात आमच्या घरी येतात आणि...

गणपती बाप्पाशी असलेलं नातं हे मेघना एरंडे यांच्या आयुष्याचा लहानपणापासूनच एक सुंदर भाग राहिलं आहे. एरंडे कुटुंबात बालपणी अनुभवलेला गणेशोत्सव, लग्नानंतर जोशी कुटुंबात जपलेल्या परंपरा आणि आता ‘सनई चौघडे’ मालिकेतून परब कुटुंबाचा गणेशोत्सव अनुभवण्याचा मिळालेला योग, असा त्यांच्या गणेशोत्सवाचा सुंदर प्रवास आहे. बाप्पासोबतचं हे नातं त्यांच्यासाठी श्रद्धेपलीकडचं असून एका जिवलग मित्रासारखं आहे. यंदाच्या कोकणातील गणेशोत्सवाच्या चित्रीकरणाने या नात्यात आणखी एका खास आठवणीची भर पडली. .आपल्या गणेशोत्सवाच्या आठवणी आणि बाप्पासोबतच्या या खास नात्याबद्दल सांगताना मेघना एरंडे-जोशी म्हणाल्या, “यंदाचा गणेशोत्सव माझ्यासाठी खूपच स्पेशल आहे, कारण आतापर्यंत मी फक्त एरंडे आणि जोशी हे दोनच गणेशोत्सव साजरे करत होते. पण या वर्षीपासून परबांचा गणेशोत्सवही साजरा करणार आहे. माझ्या जन्माच्या आधीपासून एरंडे कुटुंबात गणेशोत्सव साजरा केला जातो. मी घरातली सगळ्यात लहान मुलगी असल्यामुळे गणपती आल्यावर मला प्रसाद वाटप अशी छोटी कामं दिली जायची. लग्न होऊन जोशी कुटुंबात आल्यानंतर स्वयंपाकापासून गणेशोत्सवातील इतर सगळ्या गोष्टी करायला शिकले.' .'आता मला गणपती स्थापनेची थोडीफार पूजा देखील सांगता येते. गणेशोत्सव माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण यावर्षी आम्ही परब कुटुंबीय म्हणून कोकणातला गणेशोत्सव पहिल्यांदा अनुभवला. अर्थात, गणपती बसण्याच्या आधीच आमचं शूटिंग झालं होतं, त्यामुळे मला तो पूर्ण फील अनुभवता आला. याआधी मी कधीच कोकणात गेले नव्हते. ‘सनई चौघडे’मध्ये ज्या प्रकारे हा सगळा गणेशोत्सव पुन्हा उभा केला गेला, ते खूप सुंदर होतं. हरतालिकेपासून गौरीपर्यंत सगळंच त्यात आहे. तुम्ही ते मालिकेत प्रत्यक्ष बघालच. कोकणात झालेल्या गणेशोत्सवाच्या या शूटिंगमुळे माझा आनंद आणखी द्विगुणित झाला आहे.'.गणेशोत्सवाच्या माझ्या खूप सुंदर आठवणी आहेत. मला खूप चांगले मोदक बनवता येतात, जे मी फक्त गणपतीमध्येच बनवते. कारण या काळात माहेरचे आणि सासरचे सगळे पाहुणे आमच्या घरी येतात. हरतालिकेच्या कार्यक्रमात मला मंगळागौरीचे सुंदर खेळही खेळता येतात. नैवेद्य बनवणे, आरती म्हणणे, गणपतीच्या कथा वाचणे, पूजेची तयारी करणे, आरतीची तयारी करणे आणि सगळ्यांना आमंत्रण देणे, ही सगळी कामं मला मनापासून करायला आवडतात. रात्रीची आरती झाल्यानंतर मी १०-१५ मिनिटं एकटी बाप्पासमोर बसते. तेव्हा माझ्या आणि बाप्पामध्ये गप्पा असतात. बाप्पाकडे बघताना मला त्यांच्या डोळ्यातला जिवंतपणा जाणवतो. त्यामुळे कुठलाही गणपती बसला असला तरी त्याचे डोळे मला खूप भावतात. विसर्जनाच्या वेळी मन खूप भरून येतं आणि पुन्हा ते पुढच्या वर्षी कधी येतील याची मी वाट बघत असते. .'बाप्पांनी मला नेहमीच सगळ्या कठीण प्रसंगातून बाहेर काढलं आहे. स्वामी आणि बाप्पा हे माझे दोन इष्ट आहेत. लहानपणापासूनच ‘गणपती बाप्पा मोरया’ असं म्हटल्याशिवाय मी कुठल्याही प्रोजेक्टची सुरुवात कधीच केलेली नाही. आमचं शूटिंग पॅकअप होतं तेव्हाही आम्ही ‘गणपती बाप्पा मोरया’ असंच म्हणतो. माझा अनुभव आहे की बाप्पा सतत माझ्यासोबत असतात. पदोपदी मला त्याची प्रचिती मिळत असते की ते माझी मदत करत आहेत. त्यांनी मला अनेक संकटातून बाहेर काढलं आहे. खरंच मला असं वाटतं की, खूप मोठं संकट येण्याआधीच गणपती बाप्पा माझी मदत करतात. अशी माझी अनुभूती आहे. २०१० मध्ये माझं लग्न झालं. त्याआधी मी दरवर्षी लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला जात होते. पण लग्नानंतर पुन्हा त्याच्या दर्शनाला जाण्याचा योग आला नाही. यावर्षी मात्र ‘सनई चौघडे’च्या टीमसोबत लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला जायला मला नक्की आवडेल. '.'२०१० पासून पवईमध्ये जे गणपती बसतात, त्यांच्या दर्शनाला मी माझ्या मुलीला घेऊन न चुकता जाते. गणपतीच्या दर्शनासाठी मला एक वेगळाच जोश, नवी चेतना आणि ऊर्जा मिळते. माझी स्पेशल आठवण सांगायची झाली तर मला असं वाटतं की, गणपती बाप्पा माझ्या मनातलं सगळं नक्की ऐकतात आणि ते पूर्णही करतात. आमच्या शेजारी आठवले आजी होत्या. त्या सिद्धिविनायक मंदिरात मुख्य आचारी होत्या. त्या रोज माझ्यासाठी सिद्धिविनायकाचा गजरा आणि प्रसादातला मोदक आणायच्या. त्यामुळे पहिली ते दहावीपर्यंत मी रोज केसांमध्ये सिद्धिविनायकाचा गजरा घालून शाळेत जायचे. माझा डब्बाही सिद्धिविनायकाचा प्रसाद असायचा. त्यामुळे मला वाटतं की मी खूप भाग्यवान आहे आणि अशीच भाग्यवान राहीन. माझ्या मुलीचा जन्मही मंगळवारचा आहे. माझं आणि बाप्पाचं एक वेगळं, निरागस, निखळ आणि नावखंळ असं मैत्रीचं नातं आहे आणि ते कायम असंच राहील. गणपती बाप्पा मोरया!”.'कौलारू माडी गं, हिरव्या बागा कोकणा...' गाण्यावर वर्षा उसगावकर, किशोरी शहाणे यांचा जबरदस्त डान्स; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.