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लग्नानंतर स्वयंपाक शिकली मेघना एरंडे; म्हणाली- माहेरची आणि सासरची लोकं गणेशोत्सवात आमच्या घरी येतात आणि...

SANAI CHAUGHADE FAME MEGHANA ERANDE GANESHOTSAV MEMORY: 'सनई चौघडे' फेम मेघना एरंडे हिने तिच्या या गणेशोत्सवातील आठवणी सांगितल्या आहेत. सोबतच कोकणातील शूटिंगबद्दलही सांगितलं आहे.
MEGHANA ERANDE ON SHOOTING IN KOKAN

MEGHANA ERANDE ON SHOOTING IN KOKAN

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

गणपती बाप्पाशी असलेलं नातं हे मेघना एरंडे यांच्या आयुष्याचा लहानपणापासूनच एक सुंदर भाग राहिलं आहे. एरंडे कुटुंबात बालपणी अनुभवलेला गणेशोत्सव, लग्नानंतर जोशी कुटुंबात जपलेल्या परंपरा आणि आता ‘सनई चौघडे’ मालिकेतून परब कुटुंबाचा गणेशोत्सव अनुभवण्याचा मिळालेला योग, असा त्यांच्या गणेशोत्सवाचा सुंदर प्रवास आहे. बाप्पासोबतचं हे नातं त्यांच्यासाठी श्रद्धेपलीकडचं असून एका जिवलग मित्रासारखं आहे. यंदाच्या कोकणातील गणेशोत्सवाच्या चित्रीकरणाने या नात्यात आणखी एका खास आठवणीची भर पडली.

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