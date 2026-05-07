बापरे! मिलिंद सोमण यांचा वयाच्या ६० व्या वर्षी नवा विक्रम, युरोपमधून आफ्रिकेत पोहत गेले, पोस्ट करत म्हणाले...

MILIND SOMAN SWIMS FROM EUROPE TO AFRICA AT 60: अभिनेता आणि फिटनेस आयकॉन मिलिंद सोमण यांनी वयाच्या ६० व्या वर्षी एक प्रेरणादायी पराक्रम करत युरोपमधून आफ्रिकेत पोहत जिब्राल्टरची सामुद्रधुनी पार केली आहे. स्पेनमधील टारिफा ते मोरोक्कोपर्यंत जवळपास १५ किलोमीटरचा समुद्री प्रवास त्यांनी पूर्ण केला.
MILIND SOMAN SWIMS FROM EUROPE TO AFRICA: अभिनेते मिलिंद सोमण त्यांच्या फिटनेसमुळे चर्चेत असतात. ते फिटनेस संदर्भात सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ शेअर करत असतात. त्यांच्या फिटनेसची नेहमीच चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगताना पहायला मिळते. दरम्यान अशातच मिलिंद सोमण यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. त्याची पोस्ट पाहून सगळेच चकित झालेत. वयाच्या ६० व्या वर्षी ते चक्क युरोपमधून आफ्रिकेत पोहत गेलेत.

