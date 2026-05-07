बापरे! मिलिंद सोमण यांचा वयाच्या ६० व्या वर्षी नवा विक्रम, युरोपमधून आफ्रिकेत पोहत गेले, पोस्ट करत म्हणाले...

MILIND SOMAN SWIMS FROM EUROPE TO AFRICA: अभिनेते मिलिंद सोमण त्यांच्या फिटनेसमुळे चर्चेत असतात. ते फिटनेस संदर्भात सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ शेअर करत असतात. त्यांच्या फिटनेसची नेहमीच चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगताना पहायला मिळते. दरम्यान अशातच मिलिंद सोमण यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. त्याची पोस्ट पाहून सगळेच चकित झालेत. वयाच्या ६० व्या वर्षी ते चक्क युरोपमधून आफ्रिकेत पोहत गेलेत..मिलिंद सोमण यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये त्यांनी सांगितलं की,'१ मे रोजी मी युरोपमधून आफ्रिकेत पोहत गेलो. तसंच जिब्राल्टरची सामुद्रधुनी ओलांडली. स्पेनमधील टारिफा ते मोरोक्कोचा समुद्रकिनारा यांच्यात अंतर जवळपास १५ किमी आहे. मला पोहताना मजा आली. अनुभव छान होता. याबद्दल मी लवकरच सविस्तर पोस्ट शेअर करेन. '.सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या फोटोमधील एका फोटोत त्यांनी दोन्ही हातात भारताचा तिरंगा पकडला आहे. तर दुसरीकडे ते समुद्रात पोहताना पहायला मिळताय. वयाच्या ६० व्या वर्षी मिलिंद सोमन यांनी एवढ्या मोठ्या स्विमिंगचा टप्पा गाठलाय. त्यांची ही चिद्द पाहून सगळेच चकित झाले आहेत. अनेकांनी त्यांच्यावर कौतूकाचा वर्षाव केलाय. .नेटकऱ्यांनी त्यांच्या पोस्टवर कमेंट्स करत लिहल की, 'भारत आणि नागपूरला तुमचा खरंच अभिमान आहे' तर दुसऱ्या एकाने लिहलं की, 'प्रेरणादायी तुम्ही खरंच आमचे हिरो आहात' 'तुमचा मला अभिमान वाटतो' अशा कमेंट्स केल्या आहेत. तर अनेकांनी त्यांचं अभिनंदनही केलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांची पोस्ट व्हायरल होतेय..