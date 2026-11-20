SHAHID KAPOOR WIFE MIRA RAJPUT GETS TROLLED OVER HER STRETCH MARKS: बॉलिवूड अभिनेता शाहिद कपूरची पत्नी मीरा राजपूत सध्या चर्चेत आहे. प्रिन्स विल्यम यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात येणाऱ्या 'अर्थशॉट प्राइज 2026' या सोहळ्यात ती सहभागी झाली होती. ग्रीन कार्पेटवर तिच्या लूकचं सर्वांनं लक्ष वेधून घेतलं. परंतु तिच्या ड्रेसपेक्षा तिच्या पोटावरच्या स्ट्रेच मार्क्सची चर्चा रंगली. तिने ते स्ट्रेच मार्क्स लपवण्यापेक्षा ते आत्मविश्वासाने दाखवले. .सोशल मीडियावर मीराचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. ज्यामध्ये तिने निळ्या रंगाचा स्टायलिश आउटफिट घातला होता. यावेळी तिच्या ड्रेसची कंबरेजवळील बाजू ओपन होती. त्यामुळे तिच्या पोटावरचे स्ट्रेचमार्क्स स्पष्टपणे दिसत होते. परंतु यामुळे ती अजिबात अस्वस्थ नव्हती. उलट तिने आत्मविश्वासाने आपला लूक कॅरी केलाय. .परंतु तिच्या पोटावरचे स्ट्रेच मार्क्स पाहून अनेकांनी तिला ट्रोल केलं. अनेक नेटकऱ्यांनी तिच्यावर नकारात्मक कमेंट्स केल्या. परंतु त्यातील काही नेटकऱ्यांनी ट्रोल करणाऱ्यांना चांगलंच सुनावलंय. एका युजरने मीराचं कौतूक करत 'मीरा या व्हिडिओमध्ये खूप छान दिसत आहे. परंतु काही लोकांना फक्त तिचे स्ट्रेसमार्क्स दिसत आहेत' असं म्हणत निगेटिव्ह कमेंट करणाऱ्यांना सुनावलं आहे. .पुढे एका युजरने म्हटलं की, आई होणं ही एक सुंदर भावना आहे. मातृत्वाच्या प्रवासात महिलांच्या शरीरात अनेक नैसर्गिक बदल होतात. स्ट्रेच मार्क्स ही त्यापैकीच एक खूण आहे. त्यामुळे ते लपवण्याची किंवा त्याबद्दल लाज वाटून घेण्याची अजिबात गरज नाही. हे मार्क्स म्हणजे सौंदर्यावरील डाग नसून शरीरातील नैसर्गिक बदलांचा एक भाग आहेत. एखाद्या महिलेच्या शरीरावर कमेंट करण्याआधी लोकांनी स्वतःच्या विचारसरणीचा विचार करायला हवा. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .'2 Minutes 25 Seconds'चा हा व्हिडीओ 470 कोटी लोकांनी पाहिला; व्हिडिओत नेमकं आहे तरी काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.