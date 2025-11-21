जिला कधी अपमानित केलं… तीच ठरली जगाची राणी! मेक्सिकोची फातिमा बॉश मिस यूनिव्हर्स विजेती; भारताची मनिका ‘या’ क्रमांकावर

21 नोव्हेबंर रोजी थायलँन्डच्या बॅंकॉकमध्ये मिस युनिव्हर्सचा फिनाले पार पडला. यंदाचा मिस युनिव्हर्सचा किताब मिस मॅक्सिको फातिमा बॉश हिला मिळाला आहे. 25 वर्षीय फातिमा ही प्रेक्षकांची आवडती स्पर्धक ठरली होती. फातिमाला मागच्या वर्षीच्या विजेत्या डेन्मार्कच्या व्हिक्टोरिया क्येअर थेलव्हिग हिच्या हस्ते मुकुट प्रदान करण्यात आला. .स्पर्धेदरम्यान फातिमाला एका थाई पेजंट डायरक्टरकडून सुनावण्यात आलं होतं. समारंभात मिस युनिव्हर्सला थायलंडच्या दिग्दर्शक नवाट इत्साग्रिसिलने मुर्ख म्हटलं होतं. त्यानंतर तिने याविरोधात आवाज उठवत ईव्हनिंग गाऊन आणि हिल्समध्येच स्टेजवरुन बाहेर पडत निषेध नोंदवला. उपस्थितांनी तिला समर्थन सुद्धा केलं. .या मिस युनिव्हर्सच्या फायनलिस्टमध्ये स्पर्धकांना जागतिक पातळीवरील ते कोणता मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभेत मांडतील? असा प्रश्न विचारण्यात आला. तसंच मिस यूनिव्हर्स प्लॅटफॉर्मचा उपयोग तरुण मुलींना सबलीकरणासाठी कसा केला जाईल? असही विचारण्यात आलं. त्यावर फातिमाने “तुमच्या स्वत्वाच्या शक्तीवर विश्वास ठेवा. तुमची स्वप्नं महत्त्वाची आहेत, तुमचं मन महत्त्वाचं आहे. कोणालाही तुमची किंमत कमी वाटू देऊ नका.” असं उत्तर दिलं. तिचं हे उत्तर ऐकून परीक्षक प्रभावित झाले आणि तिला मिस यूनिव्हर्स 2025 चा मुकुट प्रदान करण्यात आला..या स्पर्धेत भारताची 22 वर्षांची मनिका विश्वकर्मा टॉप 12मध्ये येऊ शकली नाही. वेगवेगळ्या देशांच्या 100 हून अधिक ब्युटी क्विन्ससोबत ती स्पर्धा करत होती. परंतु ती टॉप 12 मध्ये स्थान मिळवू शकली नाही. .मिस युनिव्हर्सच्या 2025 च्या फायनलिस्टमध्ये चिली, कोलंबिया, क्युबा, ग्वोडेलोप, मेस्किको, प्यूर्टो रिको, व्हेनेझुएला, चीन थायलंड या देशांच्या सुंदर्या निवडण्यात आल्या होत्या. .कॅन्सरचा त्रास दीपिका कक्कडला सहन होईना! उपचारादरम्यान ढसाढसा रडली अभिनेत्री, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.