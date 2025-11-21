Premier

जिला कधी अपमानित केलं… तीच ठरली जगाची राणी! मेक्सिकोची फातिमा बॉश मिस यूनिव्हर्स विजेती; भारताची मनिका ‘या’ क्रमांकावर

Fatima Bosch of Mexico Wins Miss Universe 2025: मिस यूनिव्हर्स 2025 चा फिनाले 21 नोव्हेंबर रोजी बॅंकॉक, थायलंड येथे पार पडला. यंदाचा किताब मेक्सिकोच्या 25 वर्षीय फातिमा बॉशने पटकावला.
21 नोव्हेबंर रोजी थायलँन्डच्या बॅंकॉकमध्ये मिस युनिव्हर्सचा फिनाले पार पडला. यंदाचा मिस युनिव्हर्सचा किताब मिस मॅक्सिको फातिमा बॉश हिला मिळाला आहे. 25 वर्षीय फातिमा ही प्रेक्षकांची आवडती स्पर्धक ठरली होती. फातिमाला मागच्या वर्षीच्या विजेत्या डेन्मार्कच्या व्हिक्टोरिया क्येअर थेलव्हिग हिच्या हस्ते मुकुट प्रदान करण्यात आला.

