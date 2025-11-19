Miss Universe 2025 : ज्युरीचं स्पर्धक मॉडेलशी अफेअर, जजने फायनलच्या ३ दिवस आधी दिला राजीनामा; सगळं आधीच ठरल्याचा आरोप

थायलंडमध्ये सुरू असलेल्या मिस युनिव्हर्स २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम फेरीला अवघे तीन दिवस शिल्लक असतानाच जज ओमर हारफूश यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांनी मिस युनिव्हर्स २०२५ वर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. ओमर यांनी शोवर आरोप करताना म्हटलं की, टॉप ३० स्पर्धक आधीच निवडले गेले होते. अधिकृत निवड सुरू होण्याआधीच यादी तयार केली होती. ओमर यांनी आरोप करत अचानक राजीनामा दिला आणि सातत्यानं सोशल मीडियावर त्यांनी पोस्ट केल्या आहेत..ओमर यांनी इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये म्हटलं की, एका सिक्रेट समितीने इम्प्रॉम्प्टू ज्युरी बनवली होती. ज्यांनी स्पर्धकांना स्टेजवर येण्याआधीच निवडलं होतं. अनधिकृत पॅनेलमध्ये असे लोक होते ज्यांचे स्पर्धकांशी संबंध होते. इतकंच नाही तर एका ज्युरी मेंबरचं एका कंटेस्टंटसोबत अफेअर असल्याचा दावाही ओमर यांनी केला..'दादा फक्त तुमच्यामुळं शक्य झालं...' गृहप्रवेशानंतर सुरजने मानले अजित पवारांचे आभार, दादांनी कमेंट्स करत दिल्या हटके शुभेच्छा.एका मिस युनिव्हर्स स्पर्धकानंही सांगितलं की, ओमर यांनी केलेल्या दाव्यात तथ्य आहे. सराव संपल्यानंतर सोशल मिडिया ओपन करताच समजलं की टॉप ३० लिस्ट आधीच तयार झाली होती. हे पाहून खूप वाईट वाटलं. जजशिवायच ३० जणींची निवड केली गेली होती. ओमर यांनी प्रामाणिकपणासाठी आवाज उठवला यासाठी तिनं आभारही मानले आहेत..दरम्यान, ओमर यांनी केलेले आरोप मिस युनिव्हर्स ऑर्गनायजेशनने निवेदन जारी केलंय. त्यात म्हटलं की, ओमर यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही. ते सर्व दावे चुकीचे आहेत. कोणतीही अनधिकृत समिती बनवलेली नाही. कोणत्याही बाहेरच्या कमिटीला जज करण्याची परवानगी नाहीय. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.