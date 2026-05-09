साखळी बॉम्बस्फोटामागंच मोठं सत्य उलगडणार, 'मिशन’ च्या ट्रेलरमधून मोठी हिंट समोर

Marathi Entertainment News : ॲक्शनचा भरणा असलेल्या आणि आरडीएक्सचा शोध घेणाऱ्या 'मिशन' या चित्रपटाच्या ट्रेलरने सर्वत्र धुमाकूळ घातलाय. उत्तम ॲक्शन सीन्स, कलाकारांचा वाखाणण्याजोगा अभिनय, संवाद आणि गाणी या सगळ्यांचाच मेळ या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये साधून आला आहे. हा थरारक आणि थक्क करणारा चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून येत्या १५ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या ॲक्शन चित्रपटाची उत्सुकता प्रेक्षक वर्गात लागली आहे. मराठीतही ॲक्शन चित्रपट येऊ शकतात याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे 'मिशन' हा सिनेमा आहे..येत्या १५ मे २०२६ ला हा सिनेमा चित्रपटगृहात प्रदर्शित होईल. साखळी बॉम्बस्फोटाच्या वेळी ३०० किलो आरडीएक्स पैकी १०० किलो आरडीएक्स वापरलं गेलं, तर २०० किलो आरडीएक्स गेलं कुठे?, याचा शोध 'मिशन'मधून उलगडणार आहे. साखळी बॉम्बस्फोटावर आधारित हा काल्पनिक सिनेमा बनविण्यात आला आहे..'रेविकांता फिल्म्स निर्मित' आणि 'आकात डिस्ट्रिब्युशन' प्रस्तुत, बहुप्रतिक्षित मराठी चित्रपट 'मिशन'चा ट्रेलर सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर आणि त्यावेळच्या भीषण आरडीएक्स (RDX) शोध मोहिमेवर प्रेरित असलेलं हे थरारनाट्य येत्या १५ मे २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. चित्रपटात अभिनेते अजय शर्मा महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहेत. पोलीस इन्स्पेक्टरच्या भूमिकेत त्यांना मोठ्या पडद्यावर पाहणं रंजक ठरणार आहे. याशिवाय चित्रपटात अनंत जोग, विजय पाटकर, शांती बावकर, सुरेखा कुडची, सिद्धेश आचरेकर, संकेत मोरे, ओम राणे, प्रशांत, किरण, विपुल भोईर, नंदकुमार गोरुले ही कलाकार मंडळी महत्त्वपूर्ण भूमिकेत आहेत.. 'मिशन' या चित्रपटाच्या निर्मितीची धुरा निर्माती सौ. कांता शर्मा यांनी सांभाळली आहे. तर दिग्दर्शक चंद्रकांत विसपुते आणि कैलाश पवार यांनी दिग्दर्शनाची धुरा पेलवली आहे. 'आकात डिस्ट्रिब्युशन' प्रस्तुत हा चित्रपट आहे. तर चित्रपटाच्या लेखनाची जबाबदारी लेखक चंद्रकांत विसपुते यांनी सांभाळली आहे. .संगीत समीर खोले, मंदार कीर, रवींद्र खरात, विकी वाघ यांचे आहे. तर चित्रपटातील गाण्यांना गायक सुदेश भोसले, हर्षवर्धन वावरे, कस्तुरी साईराम, विकी वाघ, दिशा सुतार यांनी त्यांच्या सुमधुर स्वरात स्वरबद्ध केलं आहे. तर गीतकार म्हणून कृपेश, विकी, राजीव, बिपीन यांनी बाजू हाताळली. तसेच कार्यकारी निर्माता म्हणून बाबासाहेब पाटील यांनी बाजू पाहिली आहे. येत्या १५ मे रोजी हा साखळी बॉम्बस्फोटवर बनवलेला काल्पनिक सिनेमा मोठ्या पडद्यावर पाहणं रंजक ठरणार आहे.