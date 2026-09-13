रस्त्यावर झोपून काढले दिवस, आज दीड एकरमध्ये उभा आहे आलिशान बंगला; पाहा मिथुन चक्रवर्तींच्या घराची झलक

INSIDE MITHUN CHAKRABORTY ONE AND HALF ACRE HOUSE: मिथुन चक्रवर्ती यांचा करिअरच्या सुरुवातीचा काळ अत्यंत कठीण होता. त्यांची आर्थिक परिस्थिती खूप हालाखीची होती. त्यांचा पहिला सिनेमा हिट झाला आणि त्यासाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. परंतु एक काळ असा होता जेव्हा मुलाखत घेणाऱ्याकडे जेवण मागण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती. पंरतु आता ते श्रीमंत कलाकरांच्या यादीत आहेत. .मिथुन चक्रवर्ती यांनी अनेक मुलाखतीत त्यांच्या स्ट्रगल काळाबद्दल सांगितलंय. सिनेमात काम मिळू लागल्यानंतर त्यांनी रस्त्यावर झोपून दिवस काढले. तसंच स्वच्छतागृह वापरायला मिळावा यासाठी ते एका कार्यालयाची साफसफाई करायचे. परंतु आता त्यांच्याकडे भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी मालमत्ता आहे. मुंबईतील मढ आयलंड इथं त्यांचा जवळापस दीड एकरमध्ये बंगला आहे. .त्यामध्ये घरातील प्रत्येक सदस्यांसाठी स्वतंत्र कॉटेज आहेत. घरातील स्टुडिओमध्ये सिनेमाचं शूटिंग होतं. तसंच त्यांच्या बंगल्यामध्ये २२ श्वान आहेत. तसंच इन-हाऊस स्टुडिओमध्ये त्यांनी वेगवेगळे सेट सुद्धा तयार केले आहेत. तसंच बंगल्याच्या आजुबाजूला भरपूर झाडे लावलेली आहेत. घरात स्विमिंग पूल, अलीशान बालकनी, समोर प्रशस्थ बाग आहे. .घरात एक मोठं कॉटेज खास पाहुण्यांसाठी बनवण्यात आलय. त्याच्या समोरच मिथून यांचं कॉटेज आहे. तसंच एक ऑफिस देखील बनवलं आहे. त्यांच्या ऑफिसच्या भिंतीवर त्यांचे पुरस्कार मिळालेले फोटो, स्केच काढण्यात आलेत. तसंच दुसऱ्या भिंतीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, बाळासाहेब ठाकरे यांचे फोटो आहेत. मिथून यांना स्वयंपाकाची प्रचंड आवड असल्याचं त्यांच्या मुलांनी सांगितलं. त्यामुळे जेव्हा एकत्र बसतात तेव्हा जास्त चर्चा ही स्वयंपाकाची होती असं मुलं एका मुलाखतीत म्हणाली होती. .पद्मिनी कोल्हापूरे-प्रीती सप्रू रस्त्यावरच कचाकचा भांडल्या; संतापलेल्या पोलिसांनी सुनावलं, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.