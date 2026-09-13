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रस्त्यावर झोपून काढले दिवस, आज दीड एकरमध्ये उभा आहे आलिशान बंगला; पाहा मिथुन चक्रवर्तींच्या घराची झलक

MITHUN CHAKRABORTY LUXURY BUNGALOW IN MUMBAI MADH ISLAND:रस्त्यावर झोपून दिवस काढणाऱ्या मिथुन चक्रवर्तींचा संघर्ष प्रेरणादायी आहे. जाणून घ्या मुंबईतील मढ आयलंडमधील त्यांच्या दीड एकरच्या आलिशान बंगल्याची खास Inside झलक.
MITHUN CHAKRABORTY LUXURY BUNGALOW

MITHUN CHAKRABORTY LUXURY BUNGALOW

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

INSIDE MITHUN CHAKRABORTY ONE AND HALF ACRE HOUSE: मिथुन चक्रवर्ती यांचा करिअरच्या सुरुवातीचा काळ अत्यंत कठीण होता. त्यांची आर्थिक परिस्थिती खूप हालाखीची होती. त्यांचा पहिला सिनेमा हिट झाला आणि त्यासाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. परंतु एक काळ असा होता जेव्हा मुलाखत घेणाऱ्याकडे जेवण मागण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती. पंरतु आता ते श्रीमंत कलाकरांच्या यादीत आहेत.

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