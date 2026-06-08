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मिथुन चक्रवर्ती यांना पहिल्या प्रेमात मिळालेला धोका, म्हणालेले...'ती सोडून गेली नसती तर आज मी...'

MITHUN CHAKRABORTY FIRST LOVE BREAKUP STORY: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांनी त्यांच्या पहिल्या प्रेमाची आणि ब्रेकअपची आठवण सांगत भावनिक खुलासा केला आहे. प्रेमभंगानंतरच आयुष्याला नवं वळण मिळालं आणि स्वतःला सिद्ध करण्याची जिद्द निर्माण झाली, असं त्यांनी सांगितलं.
MITHUN CHAKRABORTY BREAKUP

MITHUN CHAKRABORTY BREAKUP

ESAKAL

Apurva Kulkarni
Updated on

MITHUN CHAKRABORTY EMOTIONAL RELATIONSHIP REVELATION: मिथुन चक्रवर्ती हे बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत. त्यांच्या अभिनयासह त्यांच्या डान्सचे सुद्धा अनेक चाहते आहेत. मिथुन चक्रवर्ती यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. त्यांना दोन वेळा राष्ट्रीय पुरस्कार आणि तीन वेळा फिल्मफेर पुरस्कार सुद्धा मिळाला आहे. मृग्या हा त्यांचा पहिला सिनेमा आहे. या सिनेमासाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला होता.

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Actor
Mithun Chakraborty
Actor Mithun Chakraborty
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breakup