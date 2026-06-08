मिथुन चक्रवर्ती यांना पहिल्या प्रेमात मिळालेला धोका, म्हणालेले...'ती सोडून गेली नसती तर आज मी...'

MITHUN CHAKRABORTY EMOTIONAL RELATIONSHIP REVELATION: मिथुन चक्रवर्ती हे बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत. त्यांच्या अभिनयासह त्यांच्या डान्सचे सुद्धा अनेक चाहते आहेत. मिथुन चक्रवर्ती यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. त्यांना दोन वेळा राष्ट्रीय पुरस्कार आणि तीन वेळा फिल्मफेर पुरस्कार सुद्धा मिळाला आहे. मृग्या हा त्यांचा पहिला सिनेमा आहे. या सिनेमासाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला होता. .दरम्यान मिथून चक्रवर्ती यांनी एकदा रिअॅलिटी शो 'सा रे गा मा पा'ला हजेरी लावली होती. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील पहिल्या प्रेमाबद्दल आणि ब्रेकअपबद्दलच्या आठवणी सांगितल्या होत्या. 'तिच्यामुळे आज ते सुपरस्टार असल्याचं' त्यांनी बोलताना म्हटलं होतं. .ते म्हणाले क, 'प्रेम करणं खुप सुंदर गोष्ट आहे. परंतु प्रेमात आंधळं होणं चुकीचं आहे. मी स्वत: अशा परिस्थितीतून गेलो आहे. माझं एका मुलीवर जीवपाड प्रेम होतं. परंतु ती मला सोडून गेली. तिच्या जाण्याने माझं आयुष्य बदललं. मी एका सामान्य माणसापासून अभिनेता आणि नंतर सुपरस्टार असा प्रवास केला.'.'त्यानंतर एक दिवशी माझी तिच्याशी पुन्हा भेट झाली. ती मला पाहून लपण्याचा प्रयत्न करत होती. तेव्हा मी तिच्याजवळ गेलो आणि तिला सांगितलं की, 'मला सोडून जाण्याचा निर्णय तुझा योग्य होता. त्यावेळी माझ्याकडे काहीच भविष्य नव्हतं, घर नव्हतं, दोन वेळच्या जेवणाची सुद्धा अडचण होती. तेव्हा तिला तिच्या वागण्याचा पश्चाताप झाला. परंतु मी तिला समजावून सांगितलं की, तिच्या सोडून जाण्याच्या निर्णयामुळेच मी आज इतक्या उंचीवर पोहचलो आहे.'.दरम्यान मिथुन चक्रवर्ती यांच्याबद्दल बोलायंच झालं त्यांनी दोन विवाह केले आहे. त्यांचं अनेक अभिनेत्रींसोबत नाव जोडलं गोलं होतं. अभिनेत्री श्रीदेवी आणि सरिता यांच्यासोबतच्या नात्याबद्दल तर मोठ्या प्रमाणात चर्चा रंगल्या होत्या. .माधुरी दीक्षित त्या कृतीमुळे झाली ट्रोल, उत्तर देताना म्हणाली...'कोणाचाही वाईट हेतू नव्हता पण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.