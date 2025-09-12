Premier

महाकुंभातील व्हायरल गर्ल लवकरच चित्रपटात, मोनालिसा भोसले दाक्षिणात्य चित्रपटात झळकणार?

Mahakumbh Fame Monalisa Bhosle Debuts in Malayalam Film Nagamma: महाकुंभातून व्हायरल झालेल्या मोनालिसा भोसलेचा प्रवास आता रुपेरी पडद्यावर पोहोचला आहे. हिंदी सिनेमा द डायरी ऑफ मणिपूर आणि मल्याळम सिनेमा नागम्मा या दोन वेगळ्या प्रकल्पांमुळे तिच्या अभिनय कौशल्याची खरी कसोटी लागणार आहे.
Mahakumbh Fame Monalisa Bhosle Debuts in Malayalam Film Nagamma

Mahakumbh Fame Monalisa Bhosle Debuts in Malayalam Film Nagamma

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 मोनालिसा भोसले आता हिंदी आणि मल्याळम चित्रपटांतून रुपेरी पडद्यावर पदार्पण करत आहे.

2 बिनू वर्गीस दिग्दर्शित नागम्मा मध्ये ती कैलाशसोबत झळकणार आहे.

3 महाकुंभातील व्हायरल क्षणाने सुरू झालेला प्रवास आता मोठ्या सिनेमापर्यंत पोहोचला आहे.

Loading content, please wait...
movie
viral
Films
actress
Entertainment news
monalisa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com