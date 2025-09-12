महाकुंभातील व्हायरल गर्ल लवकरच चित्रपटात, मोनालिसा भोसले दाक्षिणात्य चित्रपटात झळकणार?

1 मोनालिसा भोसले आता हिंदी आणि मल्याळम चित्रपटांतून रुपेरी पडद्यावर पदार्पण करत आहे.2 बिनू वर्गीस दिग्दर्शित नागम्मा मध्ये ती कैलाशसोबत झळकणार आहे.3 महाकुंभातील व्हायरल क्षणाने सुरू झालेला प्रवास आता मोठ्या सिनेमापर्यंत पोहोचला आहे..महाकुंभातील एका क्षणाने प्रसिद्धीच्या झोतात आलेली मोनालिसा भोसले आता थेट रुपेरी पडद्यावर पाऊल ठेवत आहे. या तरुणीने साध्या आयुष्यातून अचानक मिळालेल्या ओळखीतून अभिनय विश्वात पदार्पणाची मोठी झेप घेतली आहे. विशेष म्हणजे ती केवळ हिंदी नव्हे तर दक्षिण चित्रपटसृष्टीतही झळकणार आहे. .बिनू वर्गीस दिग्दर्शित ‘नागम्मा’ या मल्याळम चित्रपटात मोनालिसा प्रमुख भूमिकेत दिसणार असून, तिच्यासोबत अनुभवी अभिनेता कैलाश स्क्रीन शेअर करणार आहे. मल्याळम चित्रपटसृष्टी ही आशयप्रधान कथा, वास्तववादी पात्रं आणि सशक्त अभिनयासाठी ओळखली जाते. त्यामुळे मोनालिसाच्या पदार्पणातच हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. .‘नागम्मा’ हा चित्रपट सामाजिक भावभावना आणि नातेसंबंधांवर आधारित असल्याचं बोललं जातं, त्यामुळे मोनालिसाला एका गंभीर व भावनिक भूमिकेत पाहण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळेल. महाकुंभातील एका व्हायरल व्हिडिओपासून सुरू झालेला प्रवास इतक्या कमी वेळात थेट हिंदी आणि मल्याळम अशा दोन भिन्न उद्योगांमध्ये पोहोचणे हे तिच्या आयुष्यातील विलक्षण वळण ठरले आहे.. हिंदी चित्रपट ‘द डायरी ऑफ मणिपूर’ आणि दक्षिणेतील ‘नागम्मा’ या दोन वेगळ्या प्रकल्पांमुळे मोनालिसाच्या अभिनय कौशल्याची खरी परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे अनेक नेटीझन्स या सिनेमाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत..FAQs. मोनालिसा भोसले कोण आहे? ती महाकुंभातील व्हायरल व्हिडिओमुळे प्रसिद्ध झालेली तरुणी आहे. .मोनालिसा भोसलेचा पहिला चित्रपट कोणता आहे?तिचा मल्याळम डेब्यू नागम्मा आणि हिंदी डेब्यू द डायरी ऑफ मणिपूर आहे. .‘नागम्मा’ चित्रपटाचं दिग्दर्शन कोण करत आहे?या चित्रपटाचं दिग्दर्शन बिनू वर्गीस करत आहेत..‘रंगीला’पुन्हा पडद्यावर! उर्मिला-अमिरचा क्लासिक लव्हस्टोरी परत अनुभवता येणार, 'या' दिवशी रीरिलीज होणार सिनेमा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.