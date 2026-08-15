मौनी रॉयला डेट करतोय? अर्जुन बिजलानीने थेट सांगितलं, म्हणाला... 'आमचं नातं...'

ARJUN BIJLANI OPENS UP ABOUT MOUNI ROY FRIENDSHIP: मनोरंजनविश्वात कलाकारांच्या मैत्रीला अनेकदा वेगळ्या नजरेने पाहिले जाते. सध्या मौनी रॉय आणि अर्जुन बिजलानी यांच्या बाबतीतही असेच चित्र पाहायला मिळत आहे. दोघेही अनेक वर्षांपासून जवळचे मित्र असून, त्यांनी 'नागिन' या मालिकेत एकत्र काम केले आहे. नुकतेच दोघे काही मित्रांसोबत रात्रीच्या जेवणासाठी गेले होते. .त्यानंतर त्यांच्या मैत्रीला प्रेमसंबंधाचे स्वरूप देणाऱ्या बातम्या समोर आल्या, मात्र अर्जुनने या वृत्तांना स्पष्टपणे नकार दिला आहे. या भेटीला वेगळा अर्थ देण्याचे कारण नसल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. मौनीबाबत चुकीचे वातावरण तयार केले जात असल्याची खंतही अर्जुनने व्यक्त केली.तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत तसेच तिच्या वागण्याबाबत विविध गोष्टी बोलल्या जात असल्याचे त्याने नमूद केले. .मौनी सध्या आयुष्यातील कठीण काळातून जात असल्याने तिचा मित्र म्हणून तिच्या पाठीशी उभे राहणे महत्त्वाचे असल्याचेही अर्जुनने स्पष्ट केले. दरम्यान, मौनी आणि सूरज नांबियार यांनी मे २०२६ मध्ये चार वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्यानंतर वेगळे होण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. सध्या अर्जुन आणि मौनी यांच्यातील नाते मैत्रीचेच असल्याचे अर्जुनच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले आहे..दरम्यान, मौनीच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही गेल्या काही काळात चर्चा सुरू आहे. मौनी आणि सूरज नांबियार यांच्या वैवाहिक नात्याबाबत मे २०२६ मध्ये वेगळे होण्याचा निर्णय जाहीर केल्याचे या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मौनीच्या आयुष्यातील या बदलानंतर अर्जुनसोबतच्या तिच्या मैत्रीकडेही काही जण वेगळ्या नजरेने पाहत आहेत..Bollywood Actress Kimi Katkar: अमिताभ बच्चन यांच्या ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ गाण्याने रातोरात स्टार झाली, कुटुंबासाठी सोडली इंडस्ट्री; आता कुठे आहे अभिनेत्री?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.