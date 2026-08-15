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मौनी रॉयला डेट करतोय? अर्जुन बिजलानीने थेट सांगितलं, म्हणाला... 'आमचं नातं...'

MOUNI ROY AND ARJUN BIJLANI DATING RUMOURS LATEST UPDATE:मौनी रॉय आणि अर्जुन बिजलानी यांच्या मैत्रीची सध्या चर्चा रंगली आहे. डेटिंगच्या अफवांवर अर्जुनने प्रतिक्रिया देत मौनीसोबतच्या नात्याबद्दल स्पष्ट केलं.
MOUNI ROY AND ARJUN BIJLANI

MOUNI ROY AND ARJUN BIJLANI

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ARJUN BIJLANI OPENS UP ABOUT MOUNI ROY FRIENDSHIP: मनोरंजनविश्वात कलाकारांच्या मैत्रीला अनेकदा वेगळ्या नजरेने पाहिले जाते. सध्या मौनी रॉय आणि अर्जुन बिजलानी यांच्या बाबतीतही असेच चित्र पाहायला मिळत आहे. दोघेही अनेक वर्षांपासून जवळचे मित्र असून, त्यांनी 'नागिन' या मालिकेत एकत्र काम केले आहे. नुकतेच दोघे काही मित्रांसोबत रात्रीच्या जेवणासाठी गेले होते.

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