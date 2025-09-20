Premier

'मेगा क्लिन अप ड्राइव्ह'मध्ये वडापाव’ टीमचा सहभाग

Vada Pav Movie Team Participate In Mega Clean Up Drive : मेगा क्लिन अप ड्राईव्हमध्ये वडापाव या सिनेमाच्या टीमने सहभाग घेतला. कसा होता त्यांचा अनुभव होता जाणून घेऊया.
'मेगा क्लिन अप ड्राइव्ह'मध्ये वडापाव’ टीमचा सहभाग
kimaya narayan
  1. आंतरराष्ट्रीय किनारपट्टी स्वच्छता दिनानिमित्त मार्वे बीचवर ‘मेगा क्लिन अप ड्राइव्ह’ आयोजित करण्यात आला.

  2. या उपक्रमात ‘वडापाव’ चित्रपटाची टीम – प्रसाद ओक, गौरी नलावडे, रितिका श्रोत्री, शाल्व किंजवडेकर, निनाद बत्तीन यांच्यासह विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.

  3. समुद्रकिनाऱ्याची स्वच्छता, सागरी जीवनाचं रक्षण आणि लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा उद्देश या उपक्रमामागे होता.

