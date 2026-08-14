लाँग डिस्टन्स रिलेशनमध्ये राहूच नका... आजच्या पिढीला मृणाल दुसानिसचा सल्ला; म्हणते- १०- ११ वर्षांपूर्वी...'

Mrunal Dusanis: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री मृणाल दुसानिस हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. तिच्या प्रत्येक मालिकेला प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळालं. 'तू तिथे मी', 'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना', 'असं सासर सुरेख बाई', 'हे मन बावरे' अशा अनेक मालिकांमधून मृणाल प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. मात्र तिने लग्नानंतर ब्रेक घेत अमेरिकेला जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वी ती पतीपासून तब्बल ४ वर्ष दूर राहिली. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मृणालने आजच्या पिढीला लाँग डिस्टन्स न करण्याचा सल्ला दिला आहे. तिने त्यामागचं कारणही सांगितलंय..मृणाल आणि तिचा पती नीरज मोरे यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात लाँग डिस्टन्सबद्दल बोलताना मृणाल म्हणाली, 'मला असं खरंच वाटतं की, लाँग डिस्टन्स करू नये. माझं आणि नीरजचं आम्हा दोघांचंही आता हेच म्हणणं आहे. कारण, लाँग डिस्टन्समध्ये आपल्याला माणूस समजत नाही. प्रत्येकाच्या आयुष्यात येणारी माणसं ही वेगळी असतात. मुळात अलीकडच्या काळात लग्न हे नीट चौकशी करून केलं पाहिजे. लाँग डिस्टन्स शक्यतो आता करूच नये. आता संपूर्ण जग बदललंय. १० ते ११ वर्षांपूर्वीसारखी परिस्थिती आता राहिलेली नाहीये. आपल्याला एकदा समजलं की, आपल्याबरोबर जो माणूस आहे, ज्या व्यक्तीशी आपण लग्न केलंय तो किंवा ती खूप चांगलीये…मग सगळं जुळून येतं. त्यामुळे विश्वास निर्माण होणं गरजेचं आहे.'.त्यावर नीरज म्हणाला, 'सेम मलाही हेच वाटतं की सध्या लाँग डिस्टन्स अवघड आहे. आम्ही दोघंही एवढी वर्षे दूर कसे राहिलो ते आमचं आम्हालाच माहिती…पण, दोघांचीही प्रायोरिटी तेव्हा करिअर असल्याने ते जुळून आलं. आता ते शक्य नाहीये. ४-५ वर्षे लाँग डिस्टन्स आता जमणारच नाही. आता ते करूही नये.' .'अरे मनमोहना...' फेम आशा काळे आठवतात का? अनेक वर्षांनी आल्या कॅमेरासमोर; अभिनेत्रीला पाहून नेटकरी भारावले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.