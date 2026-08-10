शूटिंगच्या पहिल्या दिवशी मृणाल दुसानिस खूप रडलेली, 'माझिया प्रियाला...' मालिकेबद्दल बोलताना म्हणाली; “ आईकडे पाहत मी रडत होते”

MRUNAL DUSANIS CRIED WHILE SHOOTING HER FIRST TV SERIAL: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री मृणाल दुसानिस हिने अभिनयाच्या जोरावर मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. सध्या मृणाल 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतेय. तिचं नंदिनीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतं. दरम्यान अशातच मृणाल दुसानिसने एका मुलाखतीत तिच्या पहिल्या मालिकेचा अनुभव शेअर केलाय. 'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' या मालिकेच्या सेटवर पहिल्याच दिवशी ती खूप रडल्याचं तिनं सांगितलं. .मृणालने सुलेखा तळवलकर यांच्या 'दिल कें करीब'ला काही वर्षांपूर्वी मुलाखत दिली होती. त्या मुलाखतीत तिने 'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' या मालिकेच्या सेटवरचा किस्सा शेअर केला. पहिल्यांदा कॅमेरासमोर बघताना तुला दडपण आलेलं का? असा प्रश्न तिला विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना तिने पहिल्याच सीनवेळी खूप रडल्याचं सांगितलं. .मृणाल म्हणाली की, 'खरंतर मला आमच्या शूटिंगचा पहिला दिवस अजूनही लक्षात आहे. शुटिंग सुरु होण्याआधी तीन दिवस आई माझ्यासोबत मुंबईत आली होती. परंतु माझ्या शुटिंगच्या पहिल्या दिवशी ती नाशिकला परत जाणार होती. शुटिंगच्या आधी मला खूप विश्वास होता की, एवढं काही नाही. मी करेन एकटीनं, परंतु प्रत्यक्षात वेगळंच झालं. मालिकेचा सीन सुरू झाला. त्यात माझ्या बहिणीनं आत्महत्या केलेली असते आणि तिच्या आठवणीत मला रडायला येत असतं. खिडकीतून बाहरे बघत मी रडत असते. असा काही तो सीन होता.'.'मला खिडकीत लूक देऊन रडायचं होतं. तिथेच खिडकीच्या बाहेर माझी आईसुद्धा उभी होती. आता तेव्हा आई पुन्हा नाशिकला जाणार हा विचार करून मी खूप रडले. योग्यवेळी मी रडल्यामुळे तो शॉट खूप नॅचरल आणि भावनात्मक झाला. तसंच माझिया प्रियाला प्रीत कळेना ही मालिका बालाजीची होती आणि मी, अभिजीत सगळेच नवीन होतो. त्यामुळे आम्हाला थोडी भिती देखील वाटलेली.'.फोटो काढायला आली अन् Kiss करून गेली! चाहतीचं भयंकर कृत्य पाहून घाबरली अभिनेत्री, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.