बाहेर बोलायला जाऊया का? नवऱ्याने मृणाल दुसानिसला थेट दिलेला नकार; कांदेपोह्यांच्या कार्यक्रमात काय घडलेलं?

'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल दुसानिस हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. तिची प्रत्येक मालिका गाजली. 'तू तिथे मी', 'असं सासर सुरेख बाई' आणि आता 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकांमध्ये प्रेक्षकांनी तिच्यावर प्रचंड प्रेम केलंय. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मृणालने तिच्या लग्नाचा किस्सा सांगितलाय. त्यांच्या कांदापोह्याच्या कार्यक्रमात नेमकं काय घडलेलं ते अभिनेत्रीने सांगितलंय. मृणालला नीरजसोबत बोलायचं होतं. पण नीरजने नकार दिलेला असं ती म्हाणालीये. .लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत मृणाल म्हणाली, 'आमचं लग्न असं टिपिकल कांदेपोहे स्टाइल झालेलं आहे. तो घरी आलेला. वेळात वेळ काढून आमच्याकडे आला. आम्ही तेव्हा एकमेकांशी काही बोलू शकलो नाही. मी त्याला म्हणाले होते की चल, आपण बाहेर जाऊ बोलूया. पण तेव्हा त्याच्याकडे भारतीय पैसे नव्हते. त्यामुळे तो मला म्हणाला की आपण घरातच बोलू थोडं थोडं. आणि मग घरात कसं आपले बाकीचे जे नातेवाईत असतात ते कितीवेळ झाला, अजून कसे आले नाहीत असं असतं. मग आम्ही फक्त ५ मिनिटं वगरे बोललो असू. पण मग नंतर आम्ही नंबर घेतले एकमेकांचे. त्याची सुरुवात पण मीच केलेली.'.ती पुढे म्हणाली, 'आम्ही नंबर घेतले आणि मग आम्ही बोलायला सुरुवात केली. नंतर सहा महिन्याच्या गॅपनंतर आमचं लग्न ठरलं. आणि त्याच्या पुढच्या सहा महिन्यांनी आमचं लग्न झालं. सो असा आमचा लग्नाचा प्रवास आहे. पण मुळात जरी तो अमेरिकेत राहणारा असला तरी मला असं वाटलं की तो खूप समजूतदार मुलगा आहे. त्याची खूप छान स्वप्न होती आणि त्याची मला सपोर्ट करण्याची इच्छा मला दिसली. या सहा महिन्याच्या प्रवासात मी सांगतेय हा. त्या पाच मिनिटात नाही. मग आमचं ठरलं की आपण लग्न करूया. त्याला माझ्यातलं काय आवडलं हे त्याने मला अजूनही सांगितलेलं नाही. पण हो मला तो पाहताक्षणीच आवडलेला पण समजून घ्यायला मी सहा महिन्यांचा वेळ लागला. .अरे सुरेखा परत आली रे! जे दिग्याला नाही जमलं ते मामाने केलं, पुन्हा एकदा अंकुश चौधरीसोबत दिसली रिचा, अभिनेत्याची पोस्ट चर्चेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.