मृणाल दुसानिसने अमेरिका का सोडली? सांगितलं खरं कारण; म्हणाली, 'आमचं नवीन लग्न झालेलं तेव्हा...'

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री अमृणाल दुसानिस 'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' या मालिकेतून घराघरात पोहोचली. या मालिकेने तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. त्यानंतर तिने 'तू तिथे मी', 'सुखाच्या सरींनी हे मन बावरे' या मालिका देखील केल्या. मात्र त्यानंतर ती लग्न करून परदेशात स्थायिक झाली. तिने नीरज मोरेसोबत लग्नगाठ बांधली आणि अमेरिकेत स्थायिक झाली. मात्र त्यानंतर काही वर्षांनी ती पुन्हा भारतात परतली. मुलीच्या जन्माच्या ४ वर्षानंतर ती भारतात आली. इथे येऊन तिने नवीन हॉटेलसुद्धा सुरू केलं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने अमेरिका सोडून भारतात परतण्याचं कारण सांगितलं आहे. .नुकतीच मृणालने तिच्या पतीसोबत 'द अनुरुप शो' या पॉडकास्टमध्ये हजेरी लावली. यात भारतात परत येण्याबद्दल बोलताना मृणाल म्हणाली, 'जेव्हा अगदी आमचं नवीन-नवीन लग्न झालं होतं. तेव्हा सुद्धा रेस्टॉरंट सुरू करायचं याबद्दल आमची चर्चा व्हायची. आमचं मधल्या काळात असंही बोलणं झालं होतं की, मी अमेरिकेत शिफ्ट होते आपण तिथेच रेस्टॉरंट सुरू करूयात. कारण, जॉब करत असताना नीरजला ते सोयीचं पडलं असतं. याशिवाय सुरूवातीला नीरजने अनेक कॅफेजमध्ये वगैरेही काम केलं होतं. त्यामुळे त्या कामाचाही त्याला अनुभव होता. मग काही वर्षांनी नुर्वी झाली. त्यावेळी आम्ही जरा नीट विचार केला. तेव्हा असं जाणवलं की नुर्वीला अमेरिकेत मोठं करण्यापेक्षा आपण आपल्या लोकांमध्ये जाऊयात.' .ती पुढे म्हणाली, 'नीरजला सुद्धा भारतात यायची इच्छा होती. त्यामुळे मग आम्ही पुन्हा भारतात येण्याचा निर्णय घेतला. कारण, नुर्वी सध्या लहान आहे. पण, एकदा तिला कळायला लागलं असतं तर तेथील राहणीमान आवडू लागलं असतं. त्यानंतर आम्हाला तिचा विचार करून पुन्हा भारतात येणं अवघड वाटलं असतं. पण, सध्या ती लहान आहे. त्यामुळे आताच शिफ्ट होऊयात असं आम्ही ठरवलं आणि आम्ही दोघंही वेळेत निर्णय घेऊन पुन्हा मायदेशी आलो.'.मृणालच्या बोलण्यावर नीरज म्हणाला, 'मी जवळपास १४ वर्षे अमेरिकेत होतो. मास्टर्सची २ वर्ष आणि पुढे १२ वर्ष नोकरी करत होतो. पण, अमेरिकेत राहूनही मला हे कुठे ना कुठे माहीत होतं की, आपल्याला पुन्हा भारतात जायचं आहे. इथे पुन्हा आल्यावर मला आयटीमध्ये काम करायचं नव्हतं. याउलट मला स्वत:चं काहीतरी सुरू करायचं होतं. अर्थात बिझनेसकडे कल होता आणि त्यात मृणालची साथ मिळाली. ती नेहमी म्हणायची, आपण एकत्र बिझनेस वगैरे काहीतरी करूयात. याविषयी आम्ही खूप चर्चा करायचो. फूड ट्रक किंवा कॅफे सुरू करूयात याविषयी सुद्धा आमच्या चर्चा व्हायच्या. सध्या भारतात फूड ट्रक कल्चर त्याप्रमाणात लोकप्रिय झालेलं नाहीये. म्हणून मग आम्ही रेस्टॉरंट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.' मृणाल सध्या 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत दिसतेय.