आमच्या लग्नात अचानक राष्ट्रगीत वाजलं आणि नाचणाऱ्यांचे हात... मृणाल दुसानिसने सांगितली लग्नातली गंमत; म्हणते

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री मृणाल दुसानिस हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलंय. तिच्या मालिका या प्रेक्षकांच्या मनात घर करतात. 'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना', 'तू तिथे मी', 'सुखाच्या सरींनी हे मन बावरे', असं सासर सुरेख बाई' या मालिकांमधील तिची भूमिका चांगलीच गाजली. मात्र या मालिका केल्यानंतर काही वर्ष मृणाल परदेशात स्थायिक झाली. त्यानंतर मात्र तिने पुन्हा एकदा छोट्या पडद्यावर एंट्री घेतली. सध्या ती 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत नंदिनीच्या भूमिकेत दिसतेय. मृणाल अनेक मुलाखतींमध्ये तिच्या आणि नवरा नीरज यांच्या नात्याबद्दल सांगताना दिसते. त्यांच्या लग्नाबद्दल सांगताना दिसते. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या लग्नातला एक किस्सा सांगितलाय. .मृणाल आणि नीरज यांचं अरेंज मॅरेज आहे. त्यांनी कांदेपोह्याच्या कार्यक्रमात फक्त पाच मिनिटं बोलणं केलेलं असं मृणालने सांगितलं होतं. लग्नानंतरही मृणाल काही वर्ष इकडे राहिल्याने १० वर्षांपैकी ते दोघे केवळ ४ वर्षच एकत्र राहिले असं ती म्हणाली. नुकत्याच लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत लग्नातला किस्सा सांगताना मृणाल म्हणाली, 'माझ्या बाबांनी लग्नासाठी एक खास मिलिट्री बँड (Military Band) बुक केला होता. ते लोक खूप छान तयार होऊन आले होते आणि त्यांचा सेटअपसुद्धा फारच मस्त होता. सगळे पाहुणे आनंदाने नाचत होते आणि अचानक त्या बँडवाल्यांनी 'जन गण मन' (राष्ट्रगीत) वाजवलं.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'राष्ट्रगीत सुरू होताच जे पाहुणे मनसोक्त नाचत होते, ते अचानक जिथल्या तिथे स्तब्ध उभे राहिले. अर्थात राष्ट्रगीताचा आदर करणे हे आपले कर्तव्यच आहे, पण लग्नाच्या वातावरणात अचानक राष्ट्रगीत वाजल्याने मला असं झालं की, 'अरे देवा! आपल्या लग्नात हे काय भलतंच घडलं?' मी लगेच माझ्या बाबांकडे पाहिलं, तर बाबा इकडे-तिकडे बघत होते. मग म्हटलं आता जाऊ दे, ठीक आहे.' हा किस्सा सांगताना मृणाल चांगलीच हसत होती. .जिनिलिया देशमुख मुलांना जेवणात 'ही' गोष्ट आवर्जून देतेच; म्हणते- दररोज एक चमचा खाणं कम्पलसरी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.