मी १० दिवस तिकडे गेले तर... लग्नानंतरची ६ वर्ष लॉन्ग डिस्टन्समध्ये कशी राहिली मृणाल दुसानिस; म्हणते- नंतर इतके एकत्र राहिलो की...

'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल दुसानिस हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मृणाल कायमच प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिली. तिच्या अभिनयासोबतच तिचा साधेपणा प्रेक्षकांना भावला. तिने 'असं संसार सुरेख बाई', 'तू तिथे मी', 'हे मन बावरे' अशा अनेक मालिका केल्या. ज्या सुपरहिट ठरल्या. २०१६ मध्ये मृणालचं अरेंज मॅरेज झालं. तिने नीरज मोरेशी लग्नगाठ बांधली. मात्र तेव्हा मृणाल करिअरच्या शिखरावर होती. आणि नीरजचं काम परदेशात होतं. त्यामुळे ते सुरुवातीची काही वर्ष लॉन्ग डिस्टन्समध्ये राहिले होते. ते त्यांनी कसं केलं याबद्दल त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलंय. .मृणालने तिच्या पतीसोबत नुकतीच अनुरूप विवाह संस्थेच्या पॉडकास्टला मुलाखत दिली होती. यात बोलताना मृणाल म्हणाली, 'तो स्पेस वगरे जो आहे तो आम्हाला नकोच आहे. तो स्पेस जो काही आहे तो आम्हाला नाही कळत. आम्ही आधीच इतक्या स्पेसमध्ये राहिलोय, दोघांमध्ये एवढं डिस्टन्स होतं. मला वाटतं की जोडीदारांमध्ये कुठेही कसंही अंतर असुदे पण ते इमोशनल लेव्हलला नसावं. भावनिक पातळीवर नसावं. आमच्यात ते नाहीये. कुठलेही असे गैरसमज नाहीयेत आमच्यात. ते असले तरी आम्ही पटकन संपवतो. अशा पद्धतीचं कुठलंही अंतर आम्हाला नको होतं असं मला वाटतं.' .त्यावर मृणालचा पती नीरज म्हणाला, 'म्हणजे कसं व्हायचं मी आधी वर्षांनी वगरे घरी यायचो पण नंतर सहा महिन्यांनी, चार महिन्यांनी यायला लागलो. मग आम्ही कुठेतरी गेलोय फिरायला १० दिवस वगरे असं झालं. तिचं पण तसंच झालं. तेव्हा तिचा 'असं सासर सुरेख बाई' सो सुरू होता. त्याच्यात पण मग ती वेळ काढून १० दिवस का होईना. ती येऊन गेलीये तिकडे.' .मृणाल पुढे म्हणाली, 'आम्ही बाहेर भेटायचो. शहरं पाहिली. थोडं फिरलो. मी कधी तिकडे गेलीये यूएसएला कधी तो इंडियात आलाय. मग तो सणाला वगरे, गणपतीत आला. आम्ही असेच मग भेटत राहिलो. अशी ६ वर्ष आम्ही काढली. त्यानंतर लॉकडाऊनमुले आम्ही मग जे वेगळे राहत होतो ते एकत्र राहू लागलो. मग इतके एकत्र राहिलो की असं वाटतं होतं की एकदिवस तरी तू जा आता दूर. असं चार वर्ष आता आम्ही एकत्र राहिलो. एकही दिवस आम्ही वेगळे नव्हतो. कारण त्याला वर्क फ्रॉम होम होतं.' मृणाल सध्या स्टार प्रवाहावरील 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत दिसतेय.