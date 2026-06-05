'लग्नानंतर होईलच प्रेम'ची पार्टी अन् 'झिंगाट'वर थिरकली मृणाल दुसानिस; जबरदस्त डान्स पाहून चाहते म्हणाले- अरे ही तर...

'छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' प्रेक्षकांची प्रचंड आवडती आहे. या मालिकेने काही महिन्यातच प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. मालिकेतील पार्थ काव्या आणि नंदिनी जीवाची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. मालिकेत मृणाल दुसानिस, ज्ञानदा रामतीर्थकर, विजय आंदळकर, विवेक सांगळे हे कलाकार मुख्य भूमिकेत दिसतायत. नुकताच या मालिकेच्या कलाकारांसाठी खास पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या पार्टीतले अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले. मात्र त्यातल्या मृणाल दुसानिसच्या व्हिडीओने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. .'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेने नुकताच ५०० भागांचा टप्पा पार पाडला. त्या निमित्ताने कलाकारांसाठी खास पार्टी ठेवली होती. तिथे कलाकारांनी मस्त एन्जॉय केलं. मलैकेतील सर्व कलाकार या पार्टीला हजर होते. ५०० भागांचं सेलिब्रेशन म्हणून कलाकारांनी केकदेखील कापला. कलाकारांनी पार्टीत डान्सदेखील केला. असाच पार्टीतला एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ज्यात मृणाल दुसानिस 'झिंगाट' या गाण्यावर नाचताना दिसतेय. .मृणालने पार्टीत लाल रंगाचा ड्रेस परिधान केला आहे. ती आणि तिची सहकलाकार स्नेहल चांदवडकर या दोघी डान्स करताना दिसतायत. इतर वेळेस शांत आणि सुस्वभावी असणारी मृणाल अशी बिनधास्त होऊन डान्स करतेय हे पाहून चाहते चकीत झालेत. अनेक चाहत्यांनी तिच्या व्हिडिओवर कमेंट करत तिचं कौतुक केलंय. आपल्या लाडक्या नायिकेला असं मस्त थिरकताना पाहून नेटकऱ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसलाय. या व्हिडिओवर चाहत्यांनी लाईकचा वर्षाव केलाय. .त्यांच्यासोबत अभिनेते अविनाश नारकर आणि अभिनेते मिलिंद गवळी यांचाही एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. त्यांची या वयातली एनर्जी पाहून चाहते त्यांचं कौतुक करत आहेत. .संजू राठोडच्या 'गुलाबी साडी' गाण्यासाठी अभिनेत्रीला किती पैसे मिळाले? प्राजक्ता म्हणाली, 'चांगला मित्र म्हणून त्याने...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.