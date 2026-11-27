MRUNAL KULKARNI TALKS ABOUT HER DAUGHTER IN LAW IN VIRAL VIDEO: अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. मृणाल कुलकर्णी या नेहमीच त्यांच्या सुनेबद्दल शिवानी रांगोळेबद्दल बोलत असतात. नेहमीच सोशल मीडियावर सुनेसाठी त्या खास पोस्ट शेअर करत असतात. अशातच एका जाहिरातीच्या शूटमध्ये त्यांनी सुनेबद्दल असलेल्या भावना व्यक्त केल्यात. .मृणाल कुलकर्णी विराज आणि शिवानीचं लग्न होण्याआधी तिला ओळखत होत्या. दोघींचं छान बॉण्डिंग सुद्धा होतं. मृणाल कुलकर्णी शिवानीला मुलगीच मानतात. विराजचं लग्न झाल्यावर त्या नेहमीच 'आम्हाला सून नाहीतर मुलगी भेटली' असं सांगत असतात. अशातच एका जाहिरातीत त्यांनी शिवानीसोबतचा खास किस्सा शेअर केलाय. .त्या म्हणाल्या की, 'सगळ्यांना वाटतं की, आम्हाला मुलगी नाही. परंतु शिवानी आमची मुलगीच आहे. ती आमच्या काळजाचा तुकडा झाली हे आम्हाला कळलं सुद्धा नाही. दिवसभर तिचं-माझं शूटिंग असलं, कितीही ताण असला तरी घरी आल्यावर ती पटकन म्हणते, 'ताई आईस्क्रीम खायचं का?' तिच्यासोबत बोललं की, सगळा थकवा दूर होतो. तिचं आधी सगळं आयुष्य तिच्या आई-वडिलांवर अवलंबून होतं. परंतु आता तिने आमच्या आयुष्याला स्वर्ग बनवलय. आमची सून आमचा अभिमान आहे. आमचं कन्याधन आहे' असं त्यांनी म्हटलय. .सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून अनेकांनी मृणाल आणि शिवानीच्या नात्याचं कौतूक केलय. अनेकांनी कमेंट करत म्हटलं की, 'तुमच्यासारख्या सासूबाई सगळ्यांना मिळायला हव्यात. ''सासू सुना दोघीही खूप छान आहेत' अशा कमेंट्स करत नेटकऱ्यांनी त्यांचं कौतूक केलय..'दृश्यम ३' पाहायचा राहिला? मग टेन्शन नॉट! जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.