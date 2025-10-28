सासू असावी तर अशी! मृणाल कुलकर्णीची शिवानी रांगोळेसाठी खास पोस्ट, म्हणाल्या...'वाऱ्याची झुळूक यावी तशी तू'

Entertainment News: मृणाल कुलकर्णी आणि शिवानी रांगोळे यांची सासू सुनेची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. दोघींची जोडीचं खुप कौतूक होताना पहायला मिळतं. दोघींचीही कलाविश्वात प्रचंड लोकप्रियता आहे. दोघींनी अनेक प्रोजेक्टमध्ये एकत्र काम केलय. शिवानी प्रेमाने तिच्या सासूबाईंना ताई म्हणून हाक मारते. अनेक मुलाखतींमध्ये मृणाल कुलकर्णी हिने आमच्या घरी सून नाही तर मुलगी आल्याचं म्हटलं होतं. .दोघींची सासू-सुनेची बॉण्डिंग खुप छान आहे. त्या दोघींचं प्रेम पाहून चाहते सासू किंवा सून हवी तर अशी असं आवर्जुन सांगताना पहायला मिळतात. दरम्यान शिवानी रांगोळेचा 30 वा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त तिच्या सासूबाईं मृणाल कुलकर्णींनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केलं आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी सूनबाईचं तोंडभरून कौतूक केलेलं पहायला मिळालं..मृणाल कुलकर्णी यांनी पोस्टमध्ये लिहलं की, 'प्रिय शिवानी तु आमच्या आयुष्यात एक वाऱ्याची झुळूक यावी तशी आलीस. तुझं हसणं, घर-घर खेळणं, घरातल्यांची काळजी घेणं, तसंच मी काही केलं तर मलादेखील दटावणं हे मला खुप आवडतं. मालिका संपल्यानंतर सुद्धा तु तुझा ब्रेक खुप छान एन्जॉय केलास. आम्हाला सगळ्यांना तूझा खूप अभिमान आहे. आता 'शंकर-जयकिशन' या नाटकातून तु भरत जाधव आणि महेश मांजरेकर यासारख्या दिग्गज कलाकारांसोबत काम करतेय. असंच भरपूर काम कर, खूप मोठी हो. या क्षेत्रात भरपूर यश मिळव, मात्र हे सगळं करत असताना तुझ्या चेहऱ्यावरचं गोड हसू कायम राहुदेत ' असा मोलाचा सल्ला शिवानीला तिच्या सासूबाईंनी दिलाय. .दरम्यान मृणाल कुलकर्णी यांनी शेअर केलेल्या पोस्टवर नेटकऱ्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. तसंच सासू सुनेचं हे गोड नातं असंच काय कायम राहूदेत असे अशिर्वाद सुद्धा दिले आहेत. तसंच काही नेटकऱ्यांनी या दोघींना कधीच कोणाची नजर लागू नये अशा कमेंट्स सुद्धा केलेलं पहायला मिळतय. सध्या सोशल मीडियावर मृणाल कुलकर्णीची पोस्ट व्हायरल होतेय. .मराठी रंगभूमीला मोठा धक्का! ‘वस्त्रहरण’चे प्रसिद्ध नाटककार गंगाराम गवाणकर यांचं वयाच्या 86 व्या वर्षी निधन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.