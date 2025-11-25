Mrunal Thakur And Dhanush: मृणाल ठाकूर आणि धनुषच्या नात्याची चर्चा

हिंदी चित्रपटसृष्टी आणि साऊथ सिनेसृष्टीमध्ये सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेला विषय म्हणजे अभिनेत्री मृणाल ठाकूर आणि साऊथ स्टार धनुष यांच्यातील नातं. काही दिवसांपूर्वी एका चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगदरम्यान हे दोघे एकत्र दिसल्यानंतर त्यांच्या जोडीबद्दल उत्सुकता अधिकच वाढली..मृणालने अफवा फेटाळून लावल्या, तरी प्रेक्षकांचा अंदाज मात्र कमी झाला नाही. त्यातच आता एका नव्या घडामोडीने त्यांच्या मैत्रीवर पुन्हा प्रकाशझोत पडला आहे. भन्साळी प्रॉडक्शनच्या आगामी ‘दो दिवाने शहर में’ या चित्रपटाचा टीझर नुकताच समोर आला..मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या या चित्रपटाच्या टीझरने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली आहे; मात्र या टीझरवर धनुषने केलेली एक खास कमेंट सध्या चर्चा रंगवतेय..प्राजक्ता माळी आणि नितीन वैद्य यांच्यात कसं निर्माण झालं क्रिएटिव्ह केमिस्ट्रीचं नातं? ‘फुलवंती’ नंतरचा पहिला कॉल अन्.. .धनुषने टीझरवर प्रतिक्रिया देताना लिहिलं, ‘हे पाहायला आणि ऐकायलाही छान आहे.’ धनुषच्या या कमेंटवर मृणालनेही त्वरित हृदय आणि सूर्यफुलाची इमोजी देत प्रतिसाद दिला आहे. या छोट्याशा संवादामुळे चाहत्यांनी ‘दोघांमध्ये काहीतरी विशेष आहे का?’ असा प्रश्न विचारला आहे. धनुषचा आगामी ‘तेरे इश्क में’ हा चित्रपट २८ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.