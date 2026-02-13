'आज माझी हळद आणि उद्या...' मृणालने धनुषसोबतच्या नात्याबद्दल केला खुलासा, म्हणाली.. 'मी माझ्या वडिलांना...'

Mrunal Thakur Responds To Viral Wedding Rumours: अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ही सिनेसृष्टीतील आघाडीची अभिनेत्री आहे. तिची मराठी सिनेविश्वासह बॉलिवूडमध्ये नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. अशातच गेल्या काही दिवसांपासून मृणाल आणि धनुष यांच्या नात्याबाबत अनेक चर्चा रंगत होत्या. दोघेही लवकरच लग्न करणार असल्याचं बोललं जात होतं. दरम्यान आता या चर्चेला मृणालने पुर्णविराम दिला आहे. .मृणाल ठाकुरने तिच्या आगामी सिनेमाच्या प्रमोशनवेळी मजेशीररित्या चर्चेला उत्तर दिलय. इंडिया टुडेशी बोलताना मृणालला विचारण्यात आलं की, 'आई वडिल तुझ्यावर लग्नासाठी दबाव देतात का?' त्यावर मृणाल म्हणाली की, 'मी कालच वडिलांना माझ्यासाठी एक चांगला मुलगा शोधा असं सांगितलय. त्यावेळी ते सध्या नजरेत कोणीच नसल्याचं म्हणालेत. आता तुम्हीच सांगा, मी काय करु?'.त्यानंतर मृणालने नातं आणि लग्न याबाबत तिची मतं व्यक्त केली आहेत. ती म्हणाली की, 'आजुबाजुच्या लोकांना वाटतं की आपलं वय झालं आता लग्न करा. परंतु जेव्हा योग्य जोडीदार मिळेल तेव्हाच तुम्ही लग्न करा. तुम्हाला असा एक जोडीदार हवाय, ज्याच्यावर तुम्ही पुर्णपणे विश्वास ठेऊ शकतात. त्याच्यासोबत तुम्ही कितीही वेळ शांत बसू शकतात.'.पुढे बोलताना मृणाल म्हणाली की, 'माझं तसं नसतं तर माझी आजच हळद आहे आणि उद्या संगीत. सगळे जेऊन जा.' यावेळी मृणालला सिद्धांत चतुर्वेदी म्हणाले 'असं असेल तर मग १४ फेब्रुवारीला घराबाहेर नवरदेवांची रांग लागेल. जर असं झालं तर मृणालच्या लग्नाच्या चर्चा करण्यासाठी हे एप्रिल फुल असले.' त्यावेळी मृणाल म्हणाली की, 'मी जेव्हा प्रेमात पडेन तेव्हा स्वत: अख्ख्या जगाला अभिमानाने सांगेन. कारण मला प्रेम लपवायला नाहीतर ते गर्वाने दाखवायला आवडतं.'.जिनिलियाला पहिल्यांदा घरात पाहिल्यावर काय होती विलासराव देशमुखांची प्रतिक्रिया? रितेशने सांगितला तो प्रसंग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.