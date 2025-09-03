Premier

मृणाल ठाकूर काय ऐकत नाही! बिपाशानंतर आता अनुष्का शर्माची काढली मापं, म्हणाली...'ती आत्ता काम करत नाही...हेच माझं यश'

Mrunal Thakur’s Viral Video Criticizing Anushka Sharma Sparks Trolls Online: बॉलिवूड अभिनेत्री मृणाल ठाकूरचा जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तिने बिपाशा बसूनंतर अनुष्का शर्मावर भाष्य केलं असून, तिच्या वक्तव्यामुळे तिला प्रचंड ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागत आहे.
Mrinal Thakur’s Viral Video Criticizing Anushka Sharma Sparks Trolls Online
Mrinal Thakur’s Viral Video Criticizing Anushka Sharma Sparks Trolls Onlineesakal
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

मृणाल ठाकूरचा जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय.

या व्हिडिओमध्ये तिने अनुष्का शर्मा आणि बिपाशा बसूवर भाष्य केलं.

तिच्या वक्तव्यामुळे नेटकऱ्यांनी तिला जोरदार ट्रोल केलं आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
anushka sharma
trolled
bollywood actress
trollers
Entertainment news
Mrunal Thakur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com