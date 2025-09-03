मृणाल ठाकूर काय ऐकत नाही! बिपाशानंतर आता अनुष्का शर्माची काढली मापं, म्हणाली...'ती आत्ता काम करत नाही...हेच माझं यश'

मृणाल ठाकूरचा जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय.या व्हिडिओमध्ये तिने अनुष्का शर्मा आणि बिपाशा बसूवर भाष्य केलं.तिच्या वक्तव्यामुळे नेटकऱ्यांनी तिला जोरदार ट्रोल केलं आहे..अभिनेत्री मृणाल ठाकूर गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. तिचा एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये ती 'बिपाशा बसू'वर टीका करताना पहायला मिळाली होती. 'बिपाशा पेक्षा मी भारी असल्याचं' ती म्हणाली. त्यानंतर तिला नेटकऱ्यांनी प्रचंड ट्रोल केलं. दरम्यान आता मृणाल ठाकूरचा आणखी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये ती एका अभिनेत्रीवर टीका करताना दिसत आहे. सध्या तिच्या व्हिडिओमुळे तिला पुन्हा ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागतय..या व्हायरल व्हिडिओमध्ये मृणाल ठाकूर म्हणाली की, 'खुप वेळा मी नाही म्हटलं कारण मी त्यावेळी तयार नव्हते. नंतर वाद निर्माण झाले असते. पण तो सिनेमा सुरहिट ठरला आणि त्या अभिनेत्रीला खूप मदत झाली. मला नंतर कळालं की, जर मी तो सिनेमा केला असता, तर मी स्वत:ला हरवून बसले असते.'.पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'ती अभिनेत्री जी आता काम करत नाही. पण मी करते हेच माझं यश आहे. मला तात्पुरती प्रसिद्धी, ओळख, समाधान नको होतं... कारण जे लगेच मिळतं ते लगेच हरपून जातं.' असं ती व्हिडिओमध्ये म्हटली. तिच्या या व्हिडिओनंतर तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलय. .अनेकांनी तिच्या व्हायरल व्हिडिओवर कमेंट करत म्हटलं की, 'मला वाटतं हा सुलतान सिनेमा बद्दल बोलतेय. आणि अनुष्काच्या कामाबद्दल ती बोलतेय.' तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने म्हटल की, ' मला माहितीय ती अनुष्काबद्दल बोलतेय. कारण सुलतानसाठी तिला ऑफर आली होती. पण अनुष्काची निवड झाली. आणि आता अनुष्का काम करत नाही.'.दरम्यान आता मृणाल तिच्या या वक्तव्यामुळे प्रचंड ट्रोल होत आहे. तिचे अनेक जुने व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. बिपाशा बसूच्या शरीरयष्टीवर भाष्य सुद्धा तिला महागात पडलं होतं. त्यानंतर तिने माफी सुद्धा मागितली होती. त्याता आता तिचा हा व्हिडिओ पुन्हा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .FAQs.मृणाल ठाकूरचा कोणता व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय?मृणाल ठाकूरचा एक जुना व्हिडिओ ज्यात तिने बिपाशा बसू आणि अनुष्का शर्मा यांच्यावर भाष्य केलं आहे..मृणाल ठाकूरनं अनुष्का शर्मा बद्दल काय म्हटलं? तिने म्हटलं की, "ती आता काम करत नाही, पण मी करते हेच माझं यश आहे.". या वक्तव्यामुळे मृणालला काय परिणाम भोगावे लागले? तिला सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून जोरदार ट्रोल करण्यात आलं..याआधी मृणाल ठाकूर कोणत्या अभिनेत्रीवर टीका केली होती?याआधी तिचा बिपाशा बसूवर टीका करणारा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता..'नवरी मिळे हिटलरला' मालिकेतील अभिनेत्रीसोबत छेडछाड, शिट्टी वाजवत एक जण म्हणाला...'पाव्हणी...इकडे बघ की जरा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.